2024中部8縣市青諮論壇！青年代表齊聚台中相互取經　激盪創意與創生浪潮

▲台中市政府研考會28日舉辦「2024中部八縣市青諮論壇」。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

青年力量大集結！台中市政府研考會28日舉辦「2024中部八縣市青諮論壇」，包括台中市、彰化縣、南投縣、苗栗縣、雲林縣、嘉義市、新竹市、新竹縣在內，共有8個縣市青年及局處代表出席。此次論壇的主題以「公共參與、城市創生」為核心，現場還邀請台北市政府青年局長殷瑋、傳動經營管理顧問公司總經理魏彰志、家樂福永續長蘇小真、好伴社計營運長周家緯等人，分享點燃創新思維的實戰經驗，眾人也共同探討攜手打造城市發展的新可能。

台中市副市長鄭照新表示，青年是城市未來的關鍵力量，更是推動國家進步的重要動能。中台灣區域治理平台在經濟、就業與城鄉平衡上建立了緊密的合作基礎，而此次更首度以青年事務為核心議題，匯聚中部8縣市的青年夥伴齊聚台中。透過多元交流，吸取社區串聯、在地連結及永續轉型的成功經驗，並在不同縣市、不同領域的優秀青年身上相互取經，藉由青年世代的創意與行動力，激發改變未來的無限可能，為中部區域描繪共好共榮的新藍圖。

台中市政府研考會主委劉彥澧指出，舉辦這次論壇意義非凡，不僅橫向整合八縣市青年力量，象徵跨區域合作的新里程碑；縱向更邀請台中第二屆青諮委員「回娘家」，與新一屆委員深度交流，共同激盪新世代的創意火花，為中部未來發展注入全新活力。

▲台中市副市長鄭照新。

▲台中市政府研考會主委劉彥澧（左一）。

在論壇專題演講中，台中在地青年－好伴設計周家緯營運長也受邀分享經驗。他表示，「地方創生是讓人在地方發展的支持系統」，並以接地氣的專業視角，啟發青年探索公共參與的更多可能性。

另外，在主題分享座談及交流與談中，台北市政府青年局長殷瑋則是以台北市立殯儀館未來用途一案為例指出，青年的意見可以激發市府政策的不同可能性。傳動經營管理顧問公司魏彰志總經理則是暢談創意如何結合老市場文化，推動城市轉型與在地連結。

對於「2024中部八縣市青諮論壇」，研考會也表示，特別感謝中部八縣市的鼎力支持，促成首次中部青諮盛會。透過世代對話與跨域交流，除了可以深入探討各縣市的挑戰與機遇，邀請青諮委員上台分享如何透過自身經驗幫助所在城市發展，也同步展現了年輕世代的創意與行動，希望為中部寫下嶄新的未來篇章。