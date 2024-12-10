台中YouBike突破1億騎乘人次大關　創低碳歷史新頁

▲台中Youbike迎來第1億騎乘人次的新里程碑。（圖／台中市交通局提供，下同）

生活中心／綜合報導

台中YouBike迎來里程碑時刻！ 騎乘人次正式突破1億，為台中公共運輸史寫下重要一頁。為慶祝這一低碳交通的重大成就，台中市政府特別送出「台灣-名古屋雙人來回機票」給幸運的第1億人次騎乘者，並鼓勵更多市民加入綠色運輸行列，共同打造永續的城市生活。

台中市交通局長葉昭甫表示，台中YouBike以超高人氣締造傲人成績，每天騎乘人次穩定超過5萬，並持續攀升。為表彰這項歷史性紀錄，台中市交通局不僅致贈台中YouBike第1億騎乘人次的幸運星「台灣-名古屋雙人來回機票」，同時第1億人次的前、後第1位、第2位民眾也可獲得Moxy Taichung 飯店一晚；前、後第3位、第4位民眾則獲得YouBike破億紀念卡，內含3個月定期票儲值金。

交通局表示，市長盧秀燕為提供優質公共自行車服務，自2020年底啟動「iBike倍增計畫」以來，台中市YouBike站點從329站增加至目前的1,486站，幾乎覆蓋台中所有角落，遍及山海屯城29區，最東邊擴及和平區谷關立體停車場，海拔高度約800公尺亦為台中最高站點；最西邊設在龍井區麗水籃球場、最南邊設於霧峰區中投東豐正路、最北邊到大甲區松柏漁港，未來將朝全台中625里「里里有YouBike」的新目標邁進。

台中YouBike提供前30分鐘免費騎乘，讓市民不僅能輕鬆出行，還能減少交通費用負擔。根據統計，租借民眾以12-19歲最多，佔38.3%、20-29歲佔26.6%、30-39歲佔9%、40-49歲佔9.4%、50-59歲佔10.3%、60歲以上占6.4%，學生與服務業通勤上班族比例各為52.2%與16%，顯示YouBike的使用者涵蓋不同世代，達到了普及化的公共效益。

▲台中極力透過Youbike、公車、捷運等多元運具建設，打造低碳城市。

台中市除了持續推動YouBike站點建置，還通過多元運輸政策提升公共交通能量，像是完善公車路網、雙十公車、Taichung GO APP等政策。此外，台中捷運綠線於2022年通車；台中捷運藍線也於今年10月29日啟動發包作業，預計10年完工；綠線延伸、藍線延伸、橘線、紫線等也持續規劃爭取中。為加速捷運系統建設，台中市計劃成立「捷運工程局」，注入專業人力與資源，讓城市交通更加便捷，實現「台中交通任意門」。

為鼓勵更多市民搭乘大眾運輸，台中市政府推出趣味實境遊戲「藍線尋寶全民探索」。活動結合藍線預定站點的美食與景點，讓市民探索台中的另一面！活動截至12月15日，完成任務可獲限量紙膠帶，並參加iPhone 16抽獎。

※「藍線尋寶，全民探索」活動詳情 https://gov.tw/oC5

※「藍線尋寶，全民探索」官方Line https://lin.ee/saOlw0A

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