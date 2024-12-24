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草屯鎮千人焢窯活動邁入第27屆　配合南投花卉嘉年華打造玫瑰花牆

▲「焢窯草屯~花旅南投」活動登場，千人齊聚同樂。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲「焢窯草屯~花旅南投」活動登場，千人齊聚同樂。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投花卉嘉年華系列活動「焢窯草屯~花旅南投」於22日登場，逾300座焢窯同時堆疊生火，來自各地2000多名親子民眾在冬至後的低溫中展現熱情、焢窯同歡；縣長許淑華也呼籲各地遊客在歲末初春，優先選擇到南投賞花、泡溫泉、逛燈會。

「焢窯草屯~花旅南投」千人焢窯活動為草屯鎮別具風情的歲末聯歡傳統風俗，縣府與鎮公所當天於草屯鎮陳府將軍廟旁農田共同主辦，由代理鎮長簡青松主持，縣長許淑華、縣議員簡賜勝、立委馬文君秘書黃炫瑞及多位鎮代、里長都參加；眾人在剛收割的廣闊稻田間堆起300多座土窯、點火燒紅田土，再將蕃薯、玉米、土雞蛋及各種肉品食材以錫箔紙包裹擺入土窯，最後將土窯敲塌讓食材悶烤，開窯後在凜冽寒風中開心地大快朵頤，溫暖每個人的心。

▲「焢窯草屯~花旅南投」活動登場，南投縣長許淑華出席與千人同樂。（圖／南投縣政府提供）

▲「焢窯草屯~花旅南投」活動登場，南投縣長許淑華出席與千人同樂。（圖／南投縣政府提供）

此外，現場還提供55吋電視機、洗衣機、微波爐、腳踏車、烤箱等豐富大獎作為摸彩禮品，更配合南投花卉嘉年華主題，以草屯特產玫瑰精心佈置大型花牆、獨門稻草編織作品，成為民眾拍照打卡熱點。

▲「焢窯草屯~花旅南投」活動登場，南投縣長許淑華出席與千人同樂。（圖／南投縣政府提供）

▲「焢窯草屯~花旅南投」活動登場，南投縣長許淑華出席與千人同樂。（圖／南投縣政府提供）

許淑華表示，花卉是南投重要的產業，縣府為彙整冬季的旅遊活動，舉辦「2024南投花卉嘉年華」，而「焢窯」則是古早農村秋收後傳統回憶，草屯鎮公所至今已辧理27屆千人焢窯，配合縣府花卉嘉年華，今年更營造周邊農田的花海景觀，並建置打卡玫瑰花牆；她提醒，南投花卉嘉年華未來兩週還有羅娜聖誕節及清境高山跨年活動，而南投燈會也將在明年1月下旬登場，值得遊客優先選擇到南投觀光暢遊。

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