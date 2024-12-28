廣西爆出「山羊灌食增重」　一切開「體內噴出草料」

▲死亡的羊仍在交易中心銷售。（圖／翻攝新京報）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸媒體《新京報》踢爆，廣西南寧有業者透過給山羊灌食增重牟利，一隻30公斤的羊，最少會被灌食增重3公斤，最多可能灌到10幾公斤，許多羊甚至被活活「灌死」，切開其腹部就會噴出大量未消化的草料。

《新京報》11月接到爆料，稱南寧有人非法給即將上市的山羊灌食增重。報導指出，這些從雲南、四川、貴州等地收購運來的山羊，幾乎都沒有經過檢疫，上市之前，會先被送到非法灌食點進行草料灌注，增重後才進入牛羊交易中心進行交易。

一位自稱是牛羊交易中心老闆的男子表示，進入該市場銷售的山羊基本都做過「保養」，也就是灌食，都是「餵飽了」才拉進來賣，「羊販子收羊的價格是每斤十一二塊左右，然後在這裡加價兩到三塊錢再出售，『保養』以後，羊肚子至少有六七斤飼料，是賺『肚子』的錢。」

《新京報》也直擊了地下屠宰的現場，看見羊的體內不斷湧出草料及玉米粒。屠宰工人表示，玉米是羊自己吃進去的，草料基本都是灌進去的，一隻羊最多被灌入多少斤飼料，取決於「老闆」想賺多少錢，想賺得多就打得多。

《新京報》還看見交易中心有許多死羊被丟在一旁供人挑選，商家表示，這些羊有的是運輸過程中死掉的，有的則是灌食撐死的，「肚子大的，一看就知道是打料撐死的。」

對於死羊的肉有沒有問題，商家也不敢保證，「沒有人敢保證死羊的肉沒問題，活羊我都不敢保證。」甚至，有些已經明顯變質的死羊，依然在交易中心銷售。

此事再度引起大陸民眾對於食安問題的擔憂，當地官方已成立調查組，並對相關現場實施臨時管控措施。