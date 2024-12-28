陸肉牛產業被進口打趴　母牛低價甩賣「送進屠宰廠」

▲大陸牛肉價格大跌，肉牛產業承受巨大壓力。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸商務部27日宣布對進口牛肉進行保障措施立案調查。提出申請的中國畜牧業協會表示，牛肉過度進口已對大陸肉牛產業造成實質性損害，「在一些主產區調研時發現，犢牛價格已經抵不上母牛的飼餵成本，有的地方母牛按斤低價甩賣，不少有繁殖力母牛被送進了屠宰廠。」

中國畜牧業協會指出，近些年，城鄉居民生活水平不斷提高，對牛肉的消費需求旺盛，由於國內外牛肉價差距大，刺激牛肉進口量持續增加，「2013年牛肉進口量還不到30萬噸，2023年已達到274萬噸，增加了8倍多，相當於國內產量的36.4%，牛肉已經成為當年進口規模最大的肉類產品。」

中國畜牧業協會提到，在國內產業嚴重虧損的情況下，2024年以來牛肉進口激增，1到11月進口260萬噸，同比增長4.3%。

中國畜牧業協會指出，2023年6月以來，進口牛肉連續18個月單月進口量超過20萬噸，對國內養牛業衝擊十分嚴重，在國內肉牛養殖行情已經十分低迷，大部分養殖場戶處於虧損的情況下，大量進口牛肉的衝擊無疑雪上加霜，「最直接的是造成養殖場戶大面積虧損，影響農民收入。」

中國畜牧業協會說，在進口牛肉的衝擊下，國內牛肉和活牛價格快速下跌，目前牛肉價格已跌到近5年最低，活牛價格更是跌到近10年的最低水平，「有數據顯示，今年11月份出欄一頭肉牛平均虧損1600元以上，連續8個月虧損超過1000元，65%以上的養殖場戶處於虧損狀態。」

中國畜牧業協會提到，同時，很多養殖場戶都是貸款養牛，牛賣不上價，貸款就沒法還，即便勉強還上，也是負債累累，不得不退出這個行業。更嚴重的是母牛被大量出售屠宰，影響產業安全。

中國畜牧業協會說，牛肉過度進口已對大陸肉牛產業造成實質性損害，「我們在一些主產區調研時發現，目前犢牛價格已經抵不上母牛的飼餵成本，有的地方母牛按斤低價甩賣，不少有繁殖力母牛被送進了屠宰廠。」

中國畜牧業協會強調，當前基礎母牛存欄量比2023年6月的歷史高點下降超過3%，今年1到11月份新生犢牛同比降幅超過8%，肉牛生產週期長、繁殖效率低，一旦基礎母牛產能大幅下滑，沒有4、5年時間難以恢復，「如果不盡快採取措施，好不容易發展起來的優質基礎母牛群體將面臨萎縮，動搖肉牛產業根基。」

中國畜牧業協會說，業界強烈呼籲國家對進口牛肉採取管控措施，保護農民生計和產業安全，這也是符合世貿組織規則的一個措施，「這個調查公告，對國內肉牛產業來講，起到了穩定預期的作用。」