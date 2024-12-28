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情侶全裸激戰「巫師在旁念咒語」！私處貼金箔　肉色畫面曝

▲▼情侶全裸激戰「巫師在旁念咒語」！肉色畫面曝。（圖／翻攝自Amarin TV）

▲情侶檔在巫師面前激戰。（圖／翻攝自Amarin TV）

記者王佩翊／編譯

泰國東北部烏隆他尼府一名自稱法師的男子替一對情侶檔舉行詭異的宗教儀式，因此引發討論。該名法師在情侶檔進行性行為的同時，在一旁對著一絲不掛的兩人施法念咒語，而整個過程也被拍成影片外流。對此，該名法師聲稱，這個儀式是能讓男女雙方提升人際魅力。

根據Amarin TV報導，臉書粉專「Esor News」25日公開了一張照片，只見圖中有一名泰國男子在一間客房內，坐在一對肉體交疊的全裸男女旁。內文寫道，「曝光這個宗教儀式：法師在信徒發生性行為時在一旁唸咒，以提升信徒魅力，同時在信徒的私處貼上金箔施法。」

據稱，這個「增加人緣」的宗教儀式中使用的護身符被稱為「Ngang Phet Phaya Thon」，據傳能提升個人魅力，使參加儀式的人獲得更多人喜愛。

報導指出，影片中的男子是37歲法師艾姆（Em Paramee），他自稱為「泰國法師艾姆」。該段影片被曝光並引發輿論撻伐後，他接受《第七頻道》和《泰國日報》採訪。他承認影片中的儀式的確是由他主持，而參與的情侶檔則是外國人。

不過他也表示，這類「特殊的宗教儀式」並非他的日常業務，是應情侶檔的要求，特地破例替兩人舉行的。他強調，是對方要求要將法事過程錄影，沒想到影片卻被對方外流。

艾姆補充道，這個儀式並不高昂，是在泰國中部某地進行，當時對方支付所有旅費、餐費以及住宿費，親自邀請他前往。

面對外界批評，艾姆公開道歉，同時也承諾不會再舉行類似的儀式。而政府相關部門事後也對艾姆的工作地點展開檢查，不過沒有發現違法物品，因此並未採取法律行動。

★★★ 民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。

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