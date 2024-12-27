　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

水利人生41載　謝清文獲頒農田水利卓越貢獻獎

▲桃管處長謝清文獲頒農田水利卓越貢獻獎

▲農水署署長蔡昇甫頒贈謝清文處長(右)「農田水利卓越貢獻獎」。（圖／桃管處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

農水署桃園管理處27日舉行草漯工作站落成典禮，由農水署署長蔡昇甫、桃園管理處長謝清文等人士共同揭牌。署長蔡昇甫並於典禮中頒贈「農田水利卓越貢獻獎」給服務桃管處41年，明年元月即將榮退的桃管處長謝清文，肯定其「敬業樂群、功在水利」。

▲桃管處長謝清文獲頒農田水利卓越貢獻獎

▲農水署署長蔡昇甫肯定謝清文水利人生41載「敬業樂群、功在水利」。（圖／桃管處提供）

蔡昇甫署長說：人的一生中，工作分三個層次，第一個層次是求溫飽，生活安定；第二個層次是在工作中獲得快樂；第三個層次則是，因為工作、對社會的付出，讓自己的人生很有價值。謝處長達41年的水利人生，以己專業和經驗，奉獻農田水利，服務農友，則是達到最高的層次。

蔡昇甫說，謝清文處長累積的水利專業和經驗，是很難得的，相信謝處長的退休只是逗點、不是句點，期未來的服務面向更廣。謝清文處長表示，甫進入水利會服務，父親引以為榮，告誡他：要把農友申請案件，當成自己的申請案件來辦，遇到農友有困難，要能將心比心，全力協助解困。儘管父親已過逝多年，但父親的一席話，他牢記一輩子，用心服務，廣結各方善緣。

▲桃管處長謝清文獲頒農田水利卓越貢獻獎

▲桃園管理處草漯工作站揭牌。（圖／桃管處提供）

謝清文也談到，曾在七年半的灌溉股長任內，期間因天候異常，實施四次的停灌，那時候他的外號叫「停灌股股長」，為了農友的停灌補償、水資源調度等問題，和水利署談判，面對許多考驗，幸有水利同仁努力團結，逐一解決問題，但也因此汲取許多的水資源調度經驗，因此對於今日獲頒的「農田水利卓越貢獻獎」，感謝桃管處同仁的協助，榮耀是屬於桃管處的。

▲桃管處長謝清文獲頒農田水利卓越貢獻獎

▲桃園管理處草漯工作站落成。（圖／桃管處提供）

謝清文處長是桃園市新屋區人，畢業於屏東農專，1983年進入桃園管理處前身的桃園農田水利會服務，先後任職於觀音工作站、灌溉股，因熟悉農業用水的調度及灌溉管理，2010年調升管理組組長、2014年調升專門委員，2020年因原任總幹事黃金德屆退，因其資歷完整且具灌溉管理專業，獲農委會核派接任總幹事要職。

謝清文上任總幹事2個多月，水利會於同年10月1日改制為公務機關後，即接任副處長職務，並於今年8月獲農業部發布升任處長要職，謝清文強調「認真做好每一天」；針對氣候變遷，新農業用水管理，以及水資源的日益匱乏，認為未來將是農政單位重要的課題。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
愛雅婚宴大咖全來了　乃哥當證婚人花費500萬元
快訊／吹哨者保護法三讀！洩揭弊者身分最重關5年　查獲不法有獎
「體感最低剩2度」急凍時間曝！
收容所驚見「地下銀行」！官員暗渡超額現金
林秉文棄保潛逃遭通緝！　王鴻薇轟：又是88會館案到底水多深
婁峻碩、焦凡凡結婚「9名證婚人陣容超猛」！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

服務新住民婦女也很在地　岩灣首辦社區關懷據點

家長必讀　送托非法保母無補助、安全沒保障

桃園黑豬入年菜　集結產官學打亮桃園黑豬品牌

日月潭涵碧樓推冬季養生之旅　力麗溫德姆酒店將辦跨年音樂會

台南官田工業區有大愛　聯合捐贈南消高壓細水霧設備

水利人生41載　謝清文獲頒農田水利卓越貢獻獎

台南玉井區平房火警　消防人員搶救燒傷女子急送醫

中市府元旦升旗棒球12強英雄領唱國歌　限量發送手機架

2人就發車！旅行社推「飯店–機場」接送350　搶中部旅遊市場

李啟維親自發放台灣尚勇春聯　現場反應熱烈！

張柏芝聽〈APT.〉　以為在叫「啊柏芝」

家寧分手Andy「一個月沒出門」　開放徵友笑：可以幫我介紹嗎

孕婦臨產打減痛爆痠　護士全程在旁暖心安撫

利菁自爆2年沒愛愛　老公示愛「寧願吃西瓜」XD

館長看完起訴書喊「沒挺錯人」　稱柯文哲清廉嗆北檢：錢在哪？

黃國昌聽檢察官論告犯罪事實　氣到離席：必須出來呼吸一下

小草聚集北院與警「爆推擠衝突」　黃國昌率30人進入旁聽

#黃國昌 看 #柯文哲 含淚嘆「關4月反應變慢」：還是熟悉的阿北

曾子益親密戲多「老婆吃醋」　甜曝安撫方法：親她100次

謝娜缺席婚禮…為陳喬恩戴白紗　喊話Alan「多多包容」逼哭她

服務新住民婦女也很在地　岩灣首辦社區關懷據點

家長必讀　送托非法保母無補助、安全沒保障

桃園黑豬入年菜　集結產官學打亮桃園黑豬品牌

日月潭涵碧樓推冬季養生之旅　力麗溫德姆酒店將辦跨年音樂會

台南官田工業區有大愛　聯合捐贈南消高壓細水霧設備

水利人生41載　謝清文獲頒農田水利卓越貢獻獎

台南玉井區平房火警　消防人員搶救燒傷女子急送醫

中市府元旦升旗棒球12強英雄領唱國歌　限量發送手機架

2人就發車！旅行社推「飯店–機場」接送350　搶中部旅遊市場

李啟維親自發放台灣尚勇春聯　現場反應熱烈！

《勸世三姊妹》空降紐約百老匯　「幕後推手超大咖」鐵達尼號、紅磨坊都有關

美國債台高築！川普將成「新任最大地主」　專家建議：賣地救國

服務新住民婦女也很在地　岩灣首辦社區關懷據點

家長必讀　送托非法保母無補助、安全沒保障

桃園黑豬入年菜　集結產官學打亮桃園黑豬品牌

陸海警船再度侵擾金門水域　海巡4防艇廣播示警驅離

富商淪「19億詐騙案」被害人！轉身變毒梟　走私300萬大麻泡麵

愛雅婚宴大咖全來了　乃哥當證婚人花費500萬元

網購剛性需求強勁　經濟部：今年營收估達4600億元

楊智傑／起訴書貪汙證據不足，也誤解容積獎勵法規！

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

地方熱門新聞

基北北桃副市長會議　桃園登場

7旬翁忽視長期便祕導致糞性結腸炎塞破結腸

首傳境外麻疹確診病例　桃園衛生局籲提高警覺

年近6旬竟遭逢公司資遣他靠職訓助力轉職成功

南警少年隊破獲「哈哈姐」AI毒品分裝場

經典台灣史史料《熱蘭遮城日誌》中譯本全新再版

台南藍軍力挺財稅法　基進黨議員踢館

台南市災防專家會議持續強化疏散收容整備量能

竹山紫南宮蛇年最新錢母亮相

合歡山雪季開始了！　加強交通疏導管制...為期61天

桃園第一家！　新學屋幼兒園　全客語教學

李啟維親自發放台灣尚勇春聯現場反應熱烈！

旅行社推飯店機場接送350　搶中部旅遊市場

南市府祭出清場公告籲粉絲28日到場即可請粉絲保暖

更多熱門

相關新聞

農業部桃園管理處處長　謝清文升任

農業部桃園管理處處長　謝清文升任

農田水利署桃園管理處處長何明光，經農業部發布自11日起專職農業部參事，職缺由桃園管理處副處長謝清文今(12)起接任。謝清文服務水利工作逾40年，由基層水利工作開始，以一步一腳印精神，投入水利服務，熟悉農業用水的調度及灌溉管理水利專業，為人務實，深受水利農友及同仁敬重。

前國大代表謝清文捐20萬元宅港國小

前國大代表謝清文捐20萬元宅港國小

謝清文宣導下屆水利會長選舉已修法的會員資格

謝清文宣導下屆水利會長選舉已修法的會員資格

關鍵字：

謝清文農田水利卓越貢獻獎草漯工作站

讀者迴響

熱門新聞

TOYOTA「全新超帥RAV4」現身

耶誕節「全班玩交換禮物」兒默默收下！媽一看超心疼

快訊／柯文哲3000萬交保了！時隔114天首度現身

即／柯文哲押114天　3000萬交保

國中女6天沒上學班導找人　意外揭淫父惡行

五月天宣布「跨年免費唱」　搶票資訊曝光

奧運冠軍樊振東宣佈退出世界排名 「不參賽就罰款」成最後一根稻草

即／林秉文出境落跑　新北地院認「顯已逃匿」發布通緝

快訊／17歲少女遭性侵輕生！麥當勞二度發聲道歉了

柯文哲3000萬交保　檢：各位可不相信檢察官，但證據就在眼前

柯文哲獲保3000萬　「橘子」成檢方最大敗筆

柯律師砲火猛！靈魂3問檢方「柯怎知會搜索？」

快訊／黃國昌妻替柯文哲辦保！　雙手合十現身再對鏡頭比YA

強烈大陸冷氣團明殺到！跌破10℃時間曝

T.O.P《魷魚2》「角色設定」惹議！

更多

最夯影音

更多

張柏芝聽〈APT.〉　以為在叫「啊柏芝」

家寧分手Andy「一個月沒出門」　開放徵友笑：可以幫我介紹嗎

孕婦臨產打減痛爆痠　護士全程在旁暖心安撫

利菁自爆2年沒愛愛　老公示愛「寧願吃西瓜」XD

館長看完起訴書喊「沒挺錯人」　稱柯文哲清廉嗆北檢：錢在哪？

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面