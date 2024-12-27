水利人生41載　謝清文獲頒農田水利卓越貢獻獎

▲農水署署長蔡昇甫頒贈謝清文處長(右)「農田水利卓越貢獻獎」。（圖／桃管處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

農水署桃園管理處27日舉行草漯工作站落成典禮，由農水署署長蔡昇甫、桃園管理處長謝清文等人士共同揭牌。署長蔡昇甫並於典禮中頒贈「農田水利卓越貢獻獎」給服務桃管處41年，明年元月即將榮退的桃管處長謝清文，肯定其「敬業樂群、功在水利」。

▲農水署署長蔡昇甫肯定謝清文水利人生41載「敬業樂群、功在水利」。（圖／桃管處提供）

蔡昇甫署長說：人的一生中，工作分三個層次，第一個層次是求溫飽，生活安定；第二個層次是在工作中獲得快樂；第三個層次則是，因為工作、對社會的付出，讓自己的人生很有價值。謝處長達41年的水利人生，以己專業和經驗，奉獻農田水利，服務農友，則是達到最高的層次。

蔡昇甫說，謝清文處長累積的水利專業和經驗，是很難得的，相信謝處長的退休只是逗點、不是句點，期未來的服務面向更廣。謝清文處長表示，甫進入水利會服務，父親引以為榮，告誡他：要把農友申請案件，當成自己的申請案件來辦，遇到農友有困難，要能將心比心，全力協助解困。儘管父親已過逝多年，但父親的一席話，他牢記一輩子，用心服務，廣結各方善緣。

▲桃園管理處草漯工作站揭牌。（圖／桃管處提供）

謝清文也談到，曾在七年半的灌溉股長任內，期間因天候異常，實施四次的停灌，那時候他的外號叫「停灌股股長」，為了農友的停灌補償、水資源調度等問題，和水利署談判，面對許多考驗，幸有水利同仁努力團結，逐一解決問題，但也因此汲取許多的水資源調度經驗，因此對於今日獲頒的「農田水利卓越貢獻獎」，感謝桃管處同仁的協助，榮耀是屬於桃管處的。

▲桃園管理處草漯工作站落成。（圖／桃管處提供）

謝清文處長是桃園市新屋區人，畢業於屏東農專，1983年進入桃園管理處前身的桃園農田水利會服務，先後任職於觀音工作站、灌溉股，因熟悉農業用水的調度及灌溉管理，2010年調升管理組組長、2014年調升專門委員，2020年因原任總幹事黃金德屆退，因其資歷完整且具灌溉管理專業，獲農委會核派接任總幹事要職。

謝清文上任總幹事2個多月，水利會於同年10月1日改制為公務機關後，即接任副處長職務，並於今年8月獲農業部發布升任處長要職，謝清文強調「認真做好每一天」；針對氣候變遷，新農業用水管理，以及水資源的日益匱乏，認為未來將是農政單位重要的課題。