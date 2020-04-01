前國大代表謝清文　守護偏鄉教育捐20萬元宅港國小

▲宅港國小校長曾千純（右）頒發感謝狀給前國大代表謝清文（中），家長會長李武霖祝賀。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市學甲區宅港國小傑出校友、東展化工董事長，前國大代表謝清文1日參加創校98年校慶暨兒童節活動，並慷慨解囊捐助課後學習及交通費20萬元，校長曾千純特別頒發感謝狀，家長會長李武霖及全校師生相當感謝老校友的襄助。

曾千純說，謝清文經營事業有成，積極回饋社會，熱心教育且樂善好施，長年關注宅港國小學生的學習狀況，經常以大學長的身分返校，鼓勵學弟妹們，不可因偏鄉學習資源缺乏而減輕對學習的熱情。每年更提供每位畢業生2000元獎助學金，以鼓勵畢業生努力向上、勇敢追夢，令家長及畢業生都十分感懷於心。

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宅港國小4月1日辦理創校98年校慶運動會暨兒童節慶祝活動，校方藉此機會頒贈感謝狀給謝清文董事長，透過頒贈活動，感謝他對母校的關愛，也期勉學生以他為學習典範，勤奮向上，在事業有成後更能回饋社會，延續愛的力量。

校長曾千純指出，今年度校慶正值新冠肺炎疫情期間，沒有邀請家長、社區人士及各界貴賓與會，全校師生未達百人，透過小規模的運動會，讓學生期待已久的校慶活動仍能順利展開，在規劃上以師生健康安全為第一考量。

家長會長李武霖感謝籌辦人員辛勞付出，全力配合政府防疫措施，透過精心設計的活動，讓師生歡慶創校紀念日也落實防疫工作。在頒贈典禮上，李武霖也強調學校地處偏遠，學習資源相對匱乏，多數孩子想要學習各種課後才藝非常困難，感謝謝清文的付出，這對宅港的孩子們來說是非常珍貴的資源，希望大家都能在課後認真學習方不辜負學長的期望。

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