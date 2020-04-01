　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

前國大代表謝清文　守護偏鄉教育捐20萬元宅港國小

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲宅港國小校長曾千純（右）頒發感謝狀給前國大代表謝清文（中），家長會長李武霖祝賀。（圖／記者林悅翻攝）

▲宅港國小校長曾千純（右）頒發感謝狀給前國大代表謝清文（中），家長會長李武霖祝賀。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市學甲區宅港國小傑出校友、東展化工董事長，前國大代表謝清文1日參加創校98年校慶暨兒童節活動，並慷慨解囊捐助課後學習及交通費20萬元，校長曾千純特別頒發感謝狀，家長會長李武霖及全校師生相當感謝老校友的襄助。

曾千純說，謝清文經營事業有成，積極回饋社會，熱心教育且樂善好施，長年關注宅港國小學生的學習狀況，經常以大學長的身分返校，鼓勵學弟妹們，不可因偏鄉學習資源缺乏而減輕對學習的熱情。每年更提供每位畢業生2000元獎助學金，以鼓勵畢業生努力向上、勇敢追夢，令家長及畢業生都十分感懷於心。

請繼續往下閱讀...

宅港國小4月1日辦理創校98年校慶運動會暨兒童節慶祝活動，校方藉此機會頒贈感謝狀給謝清文董事長，透過頒贈活動，感謝他對母校的關愛，也期勉學生以他為學習典範，勤奮向上，在事業有成後更能回饋社會，延續愛的力量。

校長曾千純指出，今年度校慶正值新冠肺炎疫情期間，沒有邀請家長、社區人士及各界貴賓與會，全校師生未達百人，透過小規模的運動會，讓學生期待已久的校慶活動仍能順利展開，在規劃上以師生健康安全為第一考量。

家長會長李武霖感謝籌辦人員辛勞付出，全力配合政府防疫措施，透過精心設計的活動，讓師生歡慶創校紀念日也落實防疫工作。在頒贈典禮上，李武霖也強調學校地處偏遠，學習資源相對匱乏，多數孩子想要學習各種課後才藝非常困難，感謝謝清文的付出，這對宅港的孩子們來說是非常珍貴的資源，希望大家都能在課後認真學習方不辜負學長的期望。

►有75%酒精，必備必買必囤！！

ET快訊
長輩苦嘆不會網購「口罩快不夠用」　他怒掀內幕：一天出門不到3
即／台師大1生染疫　校方：4/6-4/17全校改採遠距教學
即／半鎖國！日本宣布入境者強制隔離14天　限制73國入境
花12元買衛生紙就中千萬！統一發票1-2月中獎完整清單曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

麥當勞完勝早餐店？內行人曝2大關鍵...網笑：等賣蘿蔔糕再叫我

秋行軍蟲首入侵台東小米產區！　農委會急公告9種防治藥劑

防疫最美風景！北車女學生沒口罩無法搭車返鄉…民眾秒掏出2片送她

藥局領完「FB黑心賣15片400」　正義妹嘆實名制變調：醫療口罩成了品質保證

防疫期間「亂丟口罩」注意了！環保署加重開罰最高6千

義大利藝術家幫雕像戴上口罩　背後含義隱藏「維吉爾」名言

12星座暗戀你時最藏不住什麼？想攻破他就從這裡捕捉小心思

訂起來！Uber Eats4月「下單就打85折、指定餐廳餐點買1送1」

快訊／台師大1生染疫　校方：4/6-4/17全校改採遠距教學

長輩苦嘆不會網購「口罩快不夠用」　他怒掀內幕：一天出門不到3hrs欸

老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別

陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

易烊千璽暖唱《忽然之間》好療癒！　控制不住「充氣太空服」一直往上飄ＸＤ

張上淳：肥胖、過重是重症風險因子 感染新冠肺炎後很快會變嚴重...

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

紐西蘭總理po口罩機具趕工影片　藏台灣國碼「+886」12國搶著要

蔡英文大讚！口罩力拚日產2千萬片　盼疫情過後證明「台灣能幫助世界」

ZICO名牌「五分鐘被金鍾國撕三次」　超悽慘下場..李光洙爆氣：乾脆躲起來！

89歲隔離爺首見初生女娃超喜悅　眼睛發亮輕拍玻璃：挖欸金孫啊

麥當勞完勝早餐店？內行人曝2大關鍵...網笑：等賣蘿蔔糕再叫我

秋行軍蟲首入侵台東小米產區！　農委會急公告9種防治藥劑

防疫最美風景！北車女學生沒口罩無法搭車返鄉…民眾秒掏出2片送她

藥局領完「FB黑心賣15片400」　正義妹嘆實名制變調：醫療口罩成了品質保證

防疫期間「亂丟口罩」注意了！環保署加重開罰最高6千

義大利藝術家幫雕像戴上口罩　背後含義隱藏「維吉爾」名言

12星座暗戀你時最藏不住什麼？想攻破他就從這裡捕捉小心思

訂起來！Uber Eats4月「下單就打85折、指定餐廳餐點買1送1」

快訊／台師大1生染疫　校方：4/6-4/17全校改採遠距教學

長輩苦嘆不會網購「口罩快不夠用」　他怒掀內幕：一天出門不到3hrs欸

恐連6季無緣季後賽　公牛拉文：輸球令人沮喪

居檢落跑罰15萬不繳錢！執行署強押「這張紙」　他趕緊繳清15萬

特企／從繁殖場救出「腳掌外翻」英鬥！爸心疼：謝謝你成為我們兒子

中鏢！歌舞伎町十餘人新冠確診　多為風俗店人員及顧客

中職二軍／統一14比4勝中信　賞中信本季首敗

麥當勞完勝早餐店？內行人曝2大關鍵...網笑：等賣蘿蔔糕再叫我

買百萬名車想開Uber卻不會用手機　悍匪搶78萬懊悔：擔心連累家人

中職二軍／富邦連兩戰打擊爆發　21比10大勝味全

秋行軍蟲首入侵台東小米產區！　農委會急公告9種防治藥劑

武漢封城、中央響應！《科學》：中國染疫患者少了96%

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

生活熱門新聞

採檢深喉嚨做白工　爆檢體滲漏出大包

館長「4台BMW送主管」承諾兌現了

出500萬也約不到　她錯失億級抖內

今晚鋒面來了！雨最多時間點曝

政大教授詠春打學生　左右雙拳毆頭畫面曝光

「離我私處不到5公分」　大眼除毛師遭變態男客盜攝

善良妹一看裁員名單：不然資遣我吧

清明節忙掃墓！新生代無感：陋俗到我這代就好

全球剩6國沒停課！台灣仍正常到校

確診病患求救！醫護穿隔離衣「一進門暴怒」

德國女曝在台居家檢疫感想：政府超用心

AV協會抓盜版點名「一劍浣春秋」　情趣女王：片商都恨死了

「郭董出手了」防新冠肺炎

最新7例足跡圖公開　境外移入暴增

更多熱門

相關新聞

南警一、三、五分局守護學童安全

南警一、三、五分局守護學童安全

因應冠新肺炎（武漢肺炎）疫情，台南市國中小學延後25日開學，校園內外不只學童、老師戴上口罩，幫忙維護學童上放學安全的警察叔叔阿姨們也帶上了口罩，雖然戴上口罩，仍不減警察叔叔阿姨們的專業與用心，若是路上看到警察的口罩未戴好，請不要質疑他，因為他只是想將防疫口罩及專業哨子同時兼具。

警政署長視察學甲分局防疫現況

警政署長視察學甲分局防疫現況

善化、新化警長號召里鄰長擦拭反射鏡

善化、新化警長號召里鄰長擦拭反射鏡

警所忠犬老死　員警集資樹葬守護駐所

警所忠犬老死　員警集資樹葬守護駐所

吳清利近盲罹癌　做環保讓他心情變好

吳清利近盲罹癌　做環保讓他心情變好

關鍵字：

謝清文守護偏鄉教育宅港國小

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

漁光島野戰女主角　網友：就是她

13歲童來買圓規！老闆一聽講電話怪怪的　搶走手機晚了

林采緹剛離婚秒交暖男新歡！深夜「濃濃恩愛20小時」

被陳時中稱讚！女記者超兇美照起底

同捆兩孩溺亡　孕婦曾甜喊愛老公

蕾菈公開男友是孫生：沒錯我們在一起了！

快訊／南投女有2月身孕！吊橋下溺斃奪4命

徐小可「提水果籃」月子中心找閨蜜　好友老公氣炸斷交

採檢深喉嚨做白工　爆檢體滲漏出大包

館長「4台BMW送主管」承諾兌現了

南投3屍4命關鍵曝！夫妻疑為第3胎生不生爭執

快訊／蔡英文：未來提供1000萬片口罩給疫情嚴重國家

金在中說謊確診惹惱全球！「離譜道歉全文」曝光

快訊／JYJ金在中確診新冠肺炎！

漁光島女主角找到了？疑是「一條線」辣妹

更多

最夯影音

更多
老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別

老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別
陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

易烊千璽暖唱《忽然之間》好療癒！　控制不住「充氣太空服」一直往上飄ＸＤ

易烊千璽暖唱《忽然之間》好療癒！　控制不住「充氣太空服」一直往上飄ＸＤ

張上淳：肥胖、過重是重症風險因子 感染新冠肺炎後很快會變嚴重...

張上淳：肥胖、過重是重症風險因子 感染新冠肺炎後很快會變嚴重...

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面