宜蘭收容所驚見「地下銀行」！官員暗渡超額現金　判囚3年2月

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宜蘭收容所科員收回扣助收容人攜超額現金　收賄和圖利判3年2個月

▲宜蘭收容所涂姓科員收回扣助收容人攜超額現金，被判3年2個月刑期。（圖／記者游芳男翻攝）

▲宜蘭收容所涂姓科員收回扣助收容人攜超額現金，被判3年2個月刑期。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

移民署宜蘭收容所一名已退休的涂姓科員，因在任期間私下幫收容人攜帶超額現金，並收取200至300元的「手續費」，近日被宜蘭地方法院判處有期徒刑3年2個月，褫奪公權4年。這名涂姓男子被指控犯下貪污治罪條例中的收賄和圖利等罪行。

內政部對外籍收容人在收容所內持有現金有嚴格的規定，親友交付財物需要先登記核准，收容人最多只能保留1000元現金，且必須在代保管財物袋存放至少1萬元。如果收容人未繳交機票或罰鍰等費用，則需存放至少2萬元。部分收容人為了繞過這些規定，便向所內的科員尋求幫助。

涂男在2020年3月至2024年3月間擔任宜蘭收容所科員，負責管理收容人、安全檢查和戒護遣送等工作。自2021年起，一些收容人向涂男請託，因無力繳納機票和罰鍰費用，又不希望親友交付的財物被存入代管財物袋，希望涂男能幫忙私下轉交現金。涂男提供電話號碼和郵局帳戶給收容人，收容人再通知親友聯繫涂男並匯款，涂男提領現金後私下帶入所內交給收容人，每筆匯款收取200至300元手續費。

檢廉在今年5月偵辦此案，搜索了宜蘭收容所和涂男住處，並帶回當時已經退休的涂男。經過偵訊，涂男承認犯行，並繳回犯罪所得2700元。法官審酌涂男身為公務人員未能自持，紊亂收容所管理秩序，確實不該。考量其犯後態度等情況，一審宣判涂男犯貪污治罪條例收賄罪，處有期徒刑2年8個月、褫奪公權3年；又犯貪污治罪條例圖利罪，處有期徒刑2年10個月、褫奪公權4年，合併執行有期徒刑3年2個月、褫奪公權4年，並可上訴。

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