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【廣編】晶英國際行館ｘ老協珍春日聯名之旅　首創奢華住宿與生活美學頂級聯名

晶英國際行館,老協珍（圖／老協珍提供）

【廣編特輯】

圖、文／老協珍提供

晶英國際行館攜手傳承八十年工藝的頂級精補品牌老協珍，共同推出「晶英國際行館ｘ老協珍春日聯名之旅」，呈獻奢華與健康的完美融合，為旅客打造一場身心靈的頂級療癒之旅。晶英國際行館以奢華住宿為起點，攜手老協珍結合滋補養生理念，聯名推出「春綻燕語聯名下午茶」與「養生美顏入住禮」，透過細膩的春日主題設計，讓旅客在享用精緻美食的同時，也能調理身心、煥發容顏。

無論是味蕾的滿足，還是身心的舒展，這次聯名體驗將春日的輕盈活力與奢華格調完美融合，打造一場既暖心又愜意的美顏旅程，讓每一刻都充滿儀式感與細緻呵護，每一份滋補，皆是自然與匠藝的完美結合，讓生活美學昇華為無可挑剔的養生哲學。「春綻燕語聯名下午茶」即日起放訂位，每位售價899元，活動期間入住晶英國際行館御質與御鋒房型，即可享有「養生美顏入住禮」，徜徉在晶英國際行館舒適、大氣的客房中享用老協珍經典商品「熬雞精」與「美顏飲」。

為慶賀頂級飯店與精補品第一品牌首度聯名，並迎接農曆年節到來，老協珍官網與門市推出春日之旅滿額抽獎活動，1月1日至3月31日止，單筆消費滿5,000元即可參加抽獎，幸運兒可免費入住晶英國際行館「18坪御典房型」乙晚，更多活動資訊請上老協珍官網（https://reurl.cc/466p7K）。
 

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