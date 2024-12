【廣編】Hello Kitty控快來！老協珍新年禮盒送超大容量行李箱萌翻登場

【廣編特輯】

圖、文/老協珍提供

Hello Kitty控不可錯過的重磅驚喜!八十年老店老協珍與三麗鷗(Sanrio)首次攜手推出聯名限定 Hello Kitty行李箱系列,這波超可愛的新春豪華禮盒讓你心動到尖叫!把Hello Kitty的甜美魅力和老協珍明星商品熬雞精與人蔘精完美結合,打造出一場視覺與實用兼具的可愛風暴!



今年新春,老協珍準備了銷售No.1的熬雞精和天王郭富城唯一指定的人蔘精,搭配專屬的Hello Kitty夢幻行李箱系列,包括超大容量的28吋行李箱、輕巧可愛的14吋手提箱,以及實用的7吋盥洗包!這些旅行必備好物,不僅功能性爆棚,還將Hello Kitty的萌感融入設計,讓每次出遊都充滿驚喜與魅力!



想把這一系列可愛實用的旅行好物帶回家?即日起,只要購買老協珍指定商品組合,就能免費獲得限量版Hello Kitty行李箱系列!而且這些商品不僅是旅行好幫手,更是 Hello Kitty粉絲必收的珍藏級好禮。每款都限量發售,不只萌爆,還非常實用!讓你新年送禮超有面子!在全台掀起旅行風潮之際,老協珍這波聯名絕對是送禮自用兩相宜的最佳選擇!大到家庭旅遊需要的28吋行李箱,小到隨身攜帶的盥洗包,每一款都展現了Hello Kitty的獨特魅力與實用性。而且這次聯名商品通路超齊全,全聯、家樂福、大潤發、7-11、全家、康是美、屈臣氏、官網、百貨門市都能買到,讓你輕鬆搶到這波限量萌物!活動詳情請依各通路為主,數量有限,馬上行動,把Hello Kitty的萌翻魅力帶回家!