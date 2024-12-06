　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】Hello Kitty控快來！老協珍新年禮盒送超大容量行李箱萌翻登場

Hello Kitty控快來！老協珍新年禮盒贈超大容量行李箱萌翻登場（圖／老協珍提供）

【廣編特輯】

圖、文／老協珍提供

Hello Kitty控不可錯過的重磅驚喜！八十年老店老協珍與三麗鷗(Sanrio)首次攜手推出聯名限定 Hello Kitty行李箱系列，這波超可愛的新春豪華禮盒讓你心動到尖叫！把Hello Kitty的甜美魅力和老協珍明星商品熬雞精與人蔘精完美結合，打造出一場視覺與實用兼具的可愛風暴！

今年新春，老協珍準備了銷售No.1的熬雞精和天王郭富城唯一指定的人蔘精，搭配專屬的Hello Kitty夢幻行李箱系列，包括超大容量的28吋行李箱、輕巧可愛的14吋手提箱，以及實用的7吋盥洗包！這些旅行必備好物，不僅功能性爆棚，還將Hello Kitty的萌感融入設計，讓每次出遊都充滿驚喜與魅力！

想把這一系列可愛實用的旅行好物帶回家？即日起，只要購買老協珍指定商品組合，就能免費獲得限量版Hello Kitty行李箱系列！而且這些商品不僅是旅行好幫手，更是 Hello Kitty粉絲必收的珍藏級好禮。每款都限量發售，不只萌爆，還非常實用！讓你新年送禮超有面子！在全台掀起旅行風潮之際，老協珍這波聯名絕對是送禮自用兩相宜的最佳選擇！大到家庭旅遊需要的28吋行李箱，小到隨身攜帶的盥洗包，每一款都展現了Hello Kitty的獨特魅力與實用性。而且這次聯名商品通路超齊全，全聯、家樂福、大潤發、7-11、全家、康是美、屈臣氏、官網、百貨門市都能買到，讓你輕鬆搶到這波限量萌物！活動詳情請依各通路為主，數量有限，馬上行動，把Hello Kitty的萌翻魅力帶回家！

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
吳淡如買到周杰倫前排票卻沒去！　原因曝光羨煞網友
賴清德返抵國門　4架F-16V伴飛迎接
陳梅慧之死神秘乘客身分曝！　警公布撞擊畫面
陳梅慧命喪國道！　毛骨悚然巧合曝
中山美穗驟逝「網湧親妹IG」！　中山忍1天前PO文洩心境
明起北東濕涼「最凍探12度」　最新預測曝光
陳梅慧死亡掀陰謀論　昔參與社運「美麗身影」曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】Hello Kitty控快來！老協珍新年禮盒送超大容量行李箱萌翻登場

21風味館「烤雞買1送1」　雙12優惠今起開跑

中華電信網路門市X《音速小子3》體驗5G駕馭飛行！抽萬元購物金、電影票及周邊好禮

倫敦神秘密室解謎現身台北！你能順利闖關找回失竊王冠嗎？

法國高訂MAISON W 1955「女神之香」　浪漫打造東森廣場K區爆紅打卡點

家樂福獨賣料理包！「紅酒燉牛肉」可搭麵包　1餐不到50元超省

拿坡里「買1送1」雙12優惠開跑！買炸雞桶免費吃披薩

7-11「寶可夢大集合」！鮮食、冰品、周邊齊發　皮卡丘包裝超萌

超商咖啡雙12優惠「大美式46杯1212元」　一口氣狂省800元

全聯「泡麵大集合」最低6元！2024年「熱銷排行榜TOP 5」出爐

賈靜雯直播突自爆「沒穿褲子」　和梧桐妹狂鬥嘴⋯被說好瘋XD

吳宗憲送鹿希派女友愛馬仕　Sandy:好想哭喔

世界最高&最矮女人相見歡　喝下午茶慶金氏世界紀錄日

納豆求婚前淚問：我有資格娶妳嗎　依依認「要不是生病不會結婚」

姜草新作《照明商店》一次4集超反轉　擁抱媽媽聞到香味...下秒看哭了

阿姨A倒機車肇逃裝死！　調監視器找人：有扶起來

南韓防長爆下令派軍進國會　退役軍人剃髮求罷免尹錫悅

南韓民怨炸裂！群眾抗議　要求「總統尹錫悅下台」

吳宗憲送準兒媳愛馬仕..Sandy：想哭　遭鹿希派控「占房子.拿爸爸錢」反擊！

陳梅慧國道車禍亡！監視器曝「轎車煙霧飄竄」　眾人下車徘徊

【廣編】Hello Kitty控快來！老協珍新年禮盒送超大容量行李箱萌翻登場

21風味館「烤雞買1送1」　雙12優惠今起開跑

中華電信網路門市X《音速小子3》體驗5G駕馭飛行！抽萬元購物金、電影票及周邊好禮

倫敦神秘密室解謎現身台北！你能順利闖關找回失竊王冠嗎？

法國高訂MAISON W 1955「女神之香」　浪漫打造東森廣場K區爆紅打卡點

家樂福獨賣料理包！「紅酒燉牛肉」可搭麵包　1餐不到50元超省

拿坡里「買1送1」雙12優惠開跑！買炸雞桶免費吃披薩

7-11「寶可夢大集合」！鮮食、冰品、周邊齊發　皮卡丘包裝超萌

超商咖啡雙12優惠「大美式46杯1212元」　一口氣狂省800元

全聯「泡麵大集合」最低6元！2024年「熱銷排行榜TOP 5」出爐

「介紹富家子當男友」騙聽障同事賣手機、機車　惡女躲7年下場曝

任內首度出訪友邦　4架F-16V迎賴清德歸國

傅崐萁爆粗口飆罵議事人員、綠委　韓國瑜攔不住無奈吐一句

成語蕎「朝聖周杰倫聽哭了」！　眼眶泛淚全被拍

枋山海域驚見無名男屍！恆春海巡打撈上船　報驗查明身分死因

陳梅慧之死神秘乘客身分曝！XREX創辦人同列被告　警公布撞擊畫面

陳梅慧命喪國道！踏入中檢已進「高危時段」　毛骨悚然巧合曝

小學校長帶頭霸凌致師輕生還造謠、嘉市官員咆嘯受害家屬　監察院彈劾

讓頭頸癌患再次咀嚼美食！長庚數位精準植牙套件　難張口也能重建

中山美穗情路坎坷！　與好友工藤靜香因「傑尼斯偶像男友」決裂

超紓壓！耳朵上長滿陳年粟粒腫　輕輕一擠「黃色玉米粒」瞬間噴出

消費熱門新聞

拿坡里「買1送1」雙12優惠開跑

超商咖啡雙12優惠　大美式46杯1212元

全聯「泡麵大集合」最低銅板價6元

7-11寄杯買10送10、全家咖啡買6送6

7-11寶可夢霜淇淋、飯糰、周邊齊發！

超商開賣福袋抽「台積電股票」

只限今天！超商咖啡買7送7、買3送3

漢堡王2大限時優惠迎戰雙12

蛋撻12元、雞塊買1送1！「肯德基X必勝客」雙12優惠懶人包

家樂福期間限定現煮便當68元超省

達美樂「起司火山披薩」回歸

超商首見！全家推「炸雞桶」部位任選

超商咖啡、焦糖奶茶「買1送1」！

21風味館2款烤雞限時買1送1

更多熱門

相關新聞

長榮航股價續創新高　全新三麗鷗「粉萌機」首航仙台

長榮航股價續創新高　全新三麗鷗「粉萌機」首航仙台

長榮航（2618）今年與三麗鷗攜手推出3架全新Hello Kitty彩繪機，繼首架「閨蜜機」在8月首航芝加哥後，第二架「粉萌機」今日正式亮相首航台北-仙台航線；此外，長榮航今日盤中股價一度衝上45.45元，續寫新高表現。

老協珍攜手七度摘星頤宮中餐廳　宅在家也能享受米其林三星年菜家宴

老協珍攜手七度摘星頤宮中餐廳　宅在家也能享受米其林三星年菜家宴

長榮航2架全新彩繪機亮相　明年客貨運需求持續強勁

長榮航2架全新彩繪機亮相　明年客貨運需求持續強勁

舒淇25萬BV包掛公仔洩童心

舒淇25萬BV包掛公仔洩童心

行李箱「貼上紅色貼紙」過海關GG了

行李箱「貼上紅色貼紙」過海關GG了

關鍵字：

老協珍Hello Kitty三麗鷗行李箱熬雞精人蔘精

讀者迴響

熱門新聞

快訊／《情書》中山美穗驟逝　享年54歲

加州7.0大地震　百年旅館如「戰區」

人體「黃金3時段」要喝水！醫：能排出50%毒素

獨／租賃車高速撞Uber　目擊者曝陳梅慧慘死男友滿臉血

獨／陳梅慧陳屍位置曝！Uber遭夾擊　她首當其衝慘亡

瓊瑤離世前不找兒子只找媳婦！　何琇瓊首發聲婆媳關係曝

中山美穗宣布取消演唱會「不到1小時就傳身亡」

陳梅慧國道車禍亡　現場監視器曝

林襄看周杰倫站椅子被罵翻！本人道歉了

黑幫傳「生死籤」撞殺陳梅慧　大哥曝「車禍殺人」行情

台中公園「外籍流鶯」擊敗本土　老司機揭2大優勢

撞死陳梅慧…租賃車駕駛「背景曝光」！親吐肇事原因

昆凌全場最美！帶90歲神秘嘉賓看周杰倫開唱

人夫被抓偷藏模型　全場默契神回

扯！22歲網美慶祝寫入85歲男友遺囑　竟喊：我該拔掉插頭嗎

更多

最夯影音

更多

賈靜雯直播突自爆「沒穿褲子」　和梧桐妹狂鬥嘴⋯被說好瘋XD

吳宗憲送鹿希派女友愛馬仕　Sandy:好想哭喔

世界最高&最矮女人相見歡　喝下午茶慶金氏世界紀錄日

納豆求婚前淚問：我有資格娶妳嗎　依依認「要不是生病不會結婚」

姜草新作《照明商店》一次4集超反轉　擁抱媽媽聞到香味...下秒看哭了

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面