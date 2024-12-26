2024更生美展　法務部長鄭銘謙盼透過藝術感受到更生人內心轉動

▲法務部與臺灣更生保護會共同舉辦的「第79屆更生保護節慶祝大會暨更生美展開幕典禮」。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／台北報導

由法務部與臺灣更生保護會共同舉辦的「第79屆更生保護節慶祝大會暨更生美展開幕典禮」，11月26日隆重於台中市大墩文化中心演講廳舉辦，法務部長鄭銘謙親自與會。他致詞時，感謝各界對更生人長久以來的支持，更期盼透過藝術感受到更生人內心轉動。活動於12月4日，完滿落幕。

為慶祝第 79 屆更生保護節，臺灣更生保護會及臺中分會於11月26日假臺中市大墩文化中心演講廳舉行盛大的慶祝大會，更結合全國更生美展開幕典禮，讓此次活動更增藝術氣息。除了鄭銘謙到場以外，包含法務部政務次長徐錫祥、督導參事林嚞慧、保護司副司長林秀敏、臺灣高等檢察署檢察長張斗輝、以及高檢署各分署檢察長、前行政院政務委員林萬億、前法務部部長施茂林、蔡清祥、臺灣更生保護會各分會主任委員、臺中市政府法制局副局長張本松及臺中市大墩文化中心主任陳文進等人皆蒞臨指導。

本次活動以「79 齊力復歸 守護久久」為主題，意在感謝社會各界對更生保護工作支持與貢獻，並推廣更生保護理念，鼓勵民眾參與更生保護服務。

鄭銘謙致詞時表示，在這特別的日子，要感謝每一位在更生保護工作付出心力的專業人士及志工。透過各位的辛勞付出與無私奉獻，更生朋友讓重新找回人生方向，與社會看見他們努力不懈的堅持。藝術是連結心靈的橋樑，透過「更生美展」，能深刻感受到更生朋友內心轉變與生命律動。

更保董事長張斗輝，對於不同領域受獎者共同為更生保護服務付出及給予支持力量，長年耕耘與陪伴，為更生人找尋各式資源，讓更生人有信心及正向力量重新復歸社會。更有更生人成功復歸後繼續幫助其他更生人的事蹟，致上誠摯的謝意及祝福。

「2024更生美展」開幕暨「風華—殘夢後的寧靜」新書發表會會場，展出劉鴻文、陳雪花、顏正國、黃銀呈、賴啟源、賴明源、莊進益、廖祥致、楊逸、朱國富等出監藝術家作品，參展件數80件，為歷屆之最。另臺中區矯正機關收容人教化藝術作品及臺北監獄銅雕作品共計80件，總展出件數計160件，展覽已於12月4日完滿落幕。