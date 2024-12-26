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嫌男嬰吵！餵奶加鎮定劑...害他全身癱軟　無良保母輕判

▲▼生小孩,育兒,寶寶,嬰兒。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲台北市無照的毛姓保母，在奶粉中摻入鎮定藥物，害男嬰送醫治療。此為示意圖。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者吳銘峯／台北報導

台北市無照的毛姓保母，2022年間受託照顧10月大男嬰，為了減少男嬰哭鬧，竟在所泡的配方奶粉中，摻入第四級管制毒品苯重氮基鹽（Benzodiazepine，BZD）類藥物，害男嬰癱軟。一審將毛女判刑1年，案經上訴，毛女賠償50萬元達成和解，高等法院二審改將她輕判6月。全案還可上訴。

判決指出，毛女自2022年3月起，以每小時250元的代價，照顧當時9個月大的林姓男嬰。照顧1個月後，毛女竟在男嬰的配方奶粉中，摻入自己用來治療暴食症、酒精依賴等疾病的鎮定劑、第4級管制藥物蘿拉西泮（Lorazepam）與溴西泮（Bromazepam）。

男嬰的母親當天下午接回小孩後，發現兒子兩眼無神、癱軟叫不醒，趕緊送醫急救，醫師診斷為苯重氮基鹽（Benzodiazepine，BZD）類藥物中毒。家屬報警，檢警偵辦時，毛女否認摻入藥物，她辯稱自己確實因病而領有相關藥物，但不知道男嬰為何會吃到這些藥物。檢方不採信，認為毛女當時為了避免男嬰吵鬧，才會在奶粉中摻入不詳劑量的藥物，因此依照「成年人故意對兒童犯傷害罪」提起公訴，一審士林地方法院將毛女判刑1年。案件上訴第二審。

高等法院二審審理時，毛女賠償家屬50萬元達成和解，但毛女仍否認犯行。不過高院根據醫院當時診療結果，醫師作證表示，若非長期食用，大約12小時可自然代謝掉，小朋友現在還好；而且男嬰當天送醫後，醫師未進一步施加藥物或治療，男嬰就在當晚恢復活動力並離開醫院。因此高院認為毛女所犯，並未對男嬰造成嚴重損害。

而雖然毛女在二審仍否認犯行，高院認為她難見悔意，不過她已經與家屬達成和解並給付完畢，獲得家屬諒解，因此高院26日做出改判，減輕刑度，改判有期徒刑6月。

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