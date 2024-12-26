快訊／黃國昌痛斥檢察官無證據　警「第三次舉牌」已可強制驅離

記者邱中岳、柯沛辰／台北報導

民眾黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金案，北檢26日偵結後依收賄、背信、侵占公益等罪起訴，求處28年6個月。小草聚集在北院外聲援，但晚間10點5分，警方第三次正式舉牌，宣告現場群眾在禁制區違法集會，命令立即解散。由於已經三次舉牌，警方後續恐強制驅離。

▲民眾黨立委黃國昌和小草進入北院旁聽，出來後向現場群眾轉述庭審情況。（圖／記者李毓康攝）

立委黃國昌稍早帶30人進入旁聽，稍早他出來後向現場群眾表示，「我可以跟大家說的是，那個阿北，還是大家認識的阿北；那個阿北，還是我們熟悉的阿北，但讓我心疼的是，主席被關押了4個月，我可以聽得出來，他在回應法官問題的時候，跟4個月前、跟我對談的柯文哲，反應真的沒有那麼快了。講出來的話，也沒那麼有力氣了，但我可以跟大家保證，柯文哲被關押4個月後，對於京華城的坦蕩，一分一毫都沒有改變。」

黃國昌痛斥，檢察官用臆測方式在羅織入罪，「檢察官說柯文哲收了1500萬，我剛剛坐在法庭，除了看完起訴書，還想問檢察官有什麼證據？他講不出在什麼地方給錢，他說有一個工作簿的檔案紀錄著1500。我沒有辦法相信，我第一次看到，不見錢的蹤影、沒有金流，用一個檔案說柯文哲收了1500萬。」

▲警方第三次舉牌宣告現場群眾違法，已可強制驅離。（圖／記者邱中岳攝）

黃國昌說完不久，警方隨即在晚間10點05分第三次舉牌，並用大聲公廣播：「（現場意見領袖）持續帶領群眾於集會遊行禁制區、台北地檢署前面舉行集會，已違反集會遊行法規定，現在警方依法第三次舉牌，命令解散，請你盡速帶領你的群眾離開。」

依照集會遊行法規定，警方舉牌三次後，即可展開強制驅離。如今警方已舉牌三次，是否採取強制驅離，備受外界關注。

根據集會遊行法第6條，北檢北院為集會遊行的禁制區範圍，除經禁制區主管機關核准外，無法依規定申請集會；惟依據「偶發性及緊急性集會遊行處理原則」及「公民與政治權利國際公約」之精神，警方尊重群眾表達言論之自由，並未進行驅離。但發表演講，將被視為是集會，而非純粹意見表達。