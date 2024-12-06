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先後摔斷兩腿台中女崩潰　骨科醫師1招讓她隔天就下床走動

▲閃神兩腿都摔斷！台中女崩潰，骨科醫師1招讓她隔天就下床走動。（圖／記者游瓊華攝）

▲閃神兩腿都摔斷，台中婦人在半年內兩度接受手術，骨科醫師1招讓她隔天就下床走動。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

台中一名87歲陳姓婦人，身體健康，平時就愛在自家後院種植花草，但卻因一個閃神不小心，半年內兩度在花園跌倒，先後摔斷右腿跟左腿，幸好經過台中醫院醫療團隊及時搶救，接受「正前開髖關節半置換手術」，合併防感染骨水泥治療，術後隔天就可以下床，康復返家繼續退休後拈花惹草生活。

台中醫院骨科醫師周育名表示，患者今年5月底在後院修剪花草時，疑因地滑不小心摔了一跤，造成右側髖關節股骨骨折，家人緊急送醫，接受微創「正前開髖關節半置換手術」合併抗生素骨水泥治療，術後隔天就可下床走路，恢復良好。

不料上（11）月初，陳婦跟朋友邊聊天邊修剪枯枝，沒看到地面石頭又大跌一跤，換左髖關節股骨頭骨折，家人緊急送醫再度接受一樣的手術。

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醫師周育名提醒，骨折不僅常見，還會造成重大的後遺症。據統計，在發生髖部骨折後患者如果未獲得良好治療，一年內有20%的病患會死亡，高達50%的患者未來無法再獨立生活，所以預防長者跌倒骨折就成為很重要的課題。

周育名說，35歲是一般人骨質密度高峰期，之後開始下降，女性朋友更因更年期荷爾蒙改變骨質會迅速流失，所以平時就應多攝取牛奶等高鈣食品或補充鈣片保健，防患未然。

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