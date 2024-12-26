柯文哲大事記！重考上台大、曾陷MG149案　選完總統「面對5大案」

▲柯文哲涉及京華城圖利、政治獻金侵占等案。（圖／記者屠惠剛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

柯文哲因葉克膜、太陽花學運打開知名度，卻也一度陷入愛滋病患器官移植案、MG149案的爭議，不過他最終卻也以政治素人之姿，連兩屆當選台北市長，更創立民眾黨。如今，台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲涉及京華城圖利、政治獻金侵占等案，引發高度關注，《ETtoday新聞雲》也整理出柯文哲大事記，提供給讀者參考。

1959年8月6日於新竹出生

柯文哲出生於新竹縣竹東鎮，為家中長子，除了曾經參選新竹市立法委員的胞妹柯美蘭，還有一名弟弟。根據《TVBS新聞》2015年報導，柯媽媽何瑞英受訪時曾透露，「他就是只會考試啊，很會考試」，同時肯定自己的孩子真的很乖。

1977年高中畢業，1年後重考上台大醫科

根據《商業周刊》，何瑞英說，柯文哲視台大醫科為目標，但第一次聯考時，因為數學只考了30分，所以後來是考上陽明大學。柯文哲在陽明大學讀了一年左右，隔年再度報考，最終成功考上台灣大學醫學系。

▲柯文哲前段時間遭上銬羈押禁見。（圖／記者林敬旻攝）

1994年、35歲成為台大醫學院的創傷醫學部主任

柯文哲在1994年、35歲時，成為台大醫院外科加護病房主任，他接受《Rti中央廣播電臺》專訪時表示，自己在尖端科學發展過程中，扮演很重要的角色，包含了心臟移植、肺臟移植、葉克膜等，「台大的器官捐贈移植登錄系統是我設計的」，同時也是建構台大醫學院的創傷醫學部主任。

柯文哲2019年時，曾在陽明大學的畢業典禮上發表演說，透露自己當過17年台大醫院加護病房主任，該經歷對他有很大的影響。他也說，他先在台大當住院醫師，當到R4（第四年住院醫師）後加入加護病房，後來去美國一年，把臨床藥師制度帶回台。

此外，前台中市長胡志強的太太邵曉鈴，在2006年底因車禍傷勢嚴重，昏迷指數一度剩下3，當時柯文哲與台大醫療團隊協助裝葉克膜，5天後奇蹟出現，邵曉鈴已無立即的生命危險。此事也讓柯文哲聲名大噪。

▲柯文哲2022年重新穿上醫師袍。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）

2011年愛滋病患者器官移植案

一名患有愛滋病的男子2011年因故身亡，由於家屬在不知情的狀況下捐出該男器官，台大醫院醫療團隊也沒有把關好，因此就讓5名病患接受移植手術。當時在台大外科擔任加護病房主任的柯文哲說，團隊的人都是他招考的、訓練的，所以事情就由他負責，後來他辭去負責人，也因此成了最顯著的爭議人物。

根據監察院2012年發布的新聞稿指出，台大醫學院附設醫院器捐勸募小組負責醫師柯文哲，授權不具醫師身分的內勤人員及協調師開立醫囑、判讀檢驗報告，導致團隊在錯誤判讀下，將愛滋感染者捐贈的器官移殖於5名病患，違反醫師法、醫療法等規定，故彈劾柯文哲。

對於此事，柯文哲曾在節目《面對關鍵人物》中坦言，「塞翁失馬，焉知非福」，雖被打擊但他越挫越勇。至於懲處，是因為太太堅持，他才申覆，不過後來也沒下文，對他來說，「所有苦難我已經承擔過了，那現在如果要翻案的話，就換一批人重新被懲罰」，所以也不想再追下去，反正大家知道真相就好。

只是柯文哲也強調，當初他覺得團隊的人是由他訓練，所以他才一肩扛起責任，「我只是沒有想到後來從此這地球上跟這件事情有關的責任，都叫我負責」。

▲柯文哲曾多次聲援太陽花學運。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）

2014年3、4月參與太陽花學運

當時還是政治素人的柯文哲，多次聲援太陽花學運，或到現場醫療站幫忙。同年3月18日學生占領立法院時，柯文哲更在臉書批評國民黨違反民主、法治原則。國民黨因為太陽花學運受重挫，民進黨又合作禮讓，讓柯文哲獲得更多支持。

2014年MG149案

柯文哲2000年兼任台大醫院外科加護病房主任時，在「台大醫院402專戶」下，申請設立MG149經費（外科加護醫療經費）。2014年參選台北市長期間，時任立委羅淑蕾則質疑柯文哲在MG149外私設帳戶，進而告發。

台北地檢署新聞稿指出，被告柯文哲涉嫌違反貪汙治罪條例罪及涉犯刑法背信、詐欺取財、行使業務登載不實文書、公務員假借職務機會煽惑他人犯罪及違反商業會計法、稅捐稽徵法等罪嫌。不過，最終均因罪嫌不足，予以不起訴處分。

此外，柯文哲因此案告訴羅淑蕾涉嫌違反選舉罷免法意圖使人不當選及涉犯刑法加重誹謗罪、誣告罪，後來因撤回告訴及犯罪嫌疑不足，予以不起訴處分。

▲柯文哲曾反擊「MG149帳戶」洗錢指控。（圖／ETtoday資料照）

2014年11月29日當選台北市長

柯文哲在2014年年初表態參選，並在1月17日出版《白色的力量》。柯文哲當年喊出「推倒藍綠高牆」、「柯P新政」、「改變成真」等口號，一舉打敗國民黨對手連勝文。

根據台北市官網，柯文哲當年以無黨籍身分參選台北市長，獲得85萬3983票，以57.16%的得票率當選，成為第六屆台北市長，任期為2014年12月25日至2018年12月24日。

2018年11月連任台北市長

柯文哲以無黨籍身分再次參選台北市市長，但他那時已經和民進黨「分手」。在該次選舉中，民進黨推派姚文智參選，國民黨則派丁守中參選。根據台北市政府官網，柯文哲以58萬663票、得票率41.07%獲得連任，成為第七屆台北市長，至2022年12月任期屆滿。

▲柯文哲曾出面說明組黨事宜。（圖／記者李毓康攝）

2019年8月6日創立台灣民眾黨

早在2018年，就有名嘴爆料柯文哲有意組黨，更有議員爆料政黨名稱為「台灣民眾黨」。時隔一年，柯文哲確定組黨，名稱也真的是「台灣民眾黨」，於8月6日召開創黨大會。由於黨名是使用已故民運先驅蔣渭水創的「台灣民眾黨」，因此也被外界解讀為致敬蔣渭水。

被推派為黨主席的柯文哲，當年曾在記者會上表示，「個人選不選總統，不重要」，立法院是國家立法機構，很多法令要在立法院處理，所以「進軍國會是一個目標」。

談及創黨理念，柯文哲希望在藍綠外，讓台灣有另外的選擇機會，「民意、專業、價值」是決定政策的目標，「清廉、勤政、愛民」則是行政原則，「台灣政體利益人民最大福祉」就是中心思想。

▲2020民眾黨開票之夜。（圖／記者黃克翔攝）

2020年1月獲得政黨直接推薦總統候選人資格

根據民眾黨官網，民眾黨初次參選，便獲得158萬張政黨票，以11.22%的得票率，獲得5席不分區立委，成為國會第三大黨，並獲得了2024年總統選舉由政黨直接推薦總統候選人的資格。

2023年5月確定參選總統、推出政治獻金官網

柯文哲在淡水宣布參加2024年總統大選，要用理性、務實、科學的精神，改變台灣政治。他相信2024年是翻轉台灣命運的轉捩點，請民眾相信民眾黨、相信柯文哲，也相信「美好台灣」會實現。

另外，根據民眾黨官網，「打仗需要糧草」，柯文哲在同月推出政治獻金官網，欲以公開透明的小額募款，讓選舉不再被大財團綁架。

▲「藍白合」最終破局。（圖／記者李毓康攝）

2023年11月與吳欣盈登記參選正副總統

柯文哲確定要參選後，一度傳出「藍白合」的消息，然而藍白最終未能達成共識，在11月23日時，於君悅酒店不歡而散。最終，柯文哲以民眾黨身分，與吳欣盈赴中選會登記參選正副總統。支持者也高喊「最好選擇，台灣會贏」。

2024年1月柯文哲落選

根據民眾黨官網，2024年總統大選，柯文哲、吳欣盈獲得369萬票，最終落選。不過，該次選舉也在政黨票部分，獲得了304萬票，不分區立委搶下8席，被視為關鍵少數。

2024年8月捲入政治獻金風暴

今年8月起，時樂股份有限公司、尼奧創意行銷有限公司接連指出，民眾黨申報的資料中，與他們的帳務有對不上的情況。之後KP演唱會被爆獲利77萬元、大愛素食餐廳餐費達96萬元、租用所有權屬於木可公關的宣傳胖卡等。

針對種種爭議，民眾黨一一澄清說明，像是「演唱會並不是募款，而是單純的商業行為，一切都按照合約進行」；餐費是960元和110元的單據，但會計師「誤登」打成960110元。

▲柯文哲2024大選期間，曾舉辦「KP SHOW募款演唱會」。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）

只是到了8月26日，柯文哲再被爆用5300萬元買下48.76坪商辦，且該屋另有公司設立，因此柯文哲被質疑拿補助款當「包租公」；8月28日，則爆出木可公司將400萬元匯入柯文哲戶頭。

對此。民眾黨則解釋，商辦部分是參考他黨案例，以買賣不破租賃原則，讓原租客租到租賃期滿，之後才作為個人辦公室使用。匯入柯文哲戶頭一事，民眾黨表示，柯文哲僅將肖像權授權給木可公司，授權金作為黨務及公益使用。

▲柯文哲要面對「5大案」。（圖／記者湯興漢攝）

8月29日柯文哲宣布暫離黨主席職務3個月

對於政治獻金風暴，柯文哲鞠躬道歉，表示因種種錯誤，向黨請假，「我個人也要好好反省，到底還能不能帶領民眾黨，給支持者一個願景跟繼續前進的力量」。

現在柯文哲要面對的是......5大案

除了政治獻金，柯文哲卸任後，要面對的5大案包括京華城、台智光、北市科、第一果菜魚類市場、南港轉運站BOT案。柯文哲目前因京華城案遭羈押禁見，自9月5日起，柯文哲已被羈押禁見100多天，本月19日為第10次被北檢提訊，也被視為檢方起訴前最後1次補強證據機會。