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「英國巨石陣」為何建造？　最新研究解開5000年謎團

英國巨石陣。(圖／達志影像／美聯社)

▲英國巨石陣的真正用途，一直都是謎團。(圖／達志影像／美聯社)

記者吳美依／綜合報導

英國巨石陣（Stonehenge）擁有近5000年歷史，但自17世紀被發掘以來，建造目的及排列方式，一直都是個謎。最新研究認為，由於當時來自歐洲的新人口不斷湧入，古代英國人為了團結各地族群，才把這些重達6噸的巨石移動700多公里，從蘇格蘭東北部運抵現址、重建起來。這份研究19日被發表在《考古學國際》。

巨石陣坐落於英格蘭南部的「索爾茲伯里平原」（Salisbury Plain），據信建造於西元前2620年至2480年的新石器時期。最新研究認為，巨石陣可能是英國新石器時代人們回應「新人口湧入引發的正當性危機」，並且團結農業人口的方式。

英國作為一個島國，人口組成多次變化。大約西元前2500年，來自歐洲、主要是現在德國與荷蘭的人類開始抵達英國，巨石陣也在大約同時期被打造出來。巨石從蘇格蘭東北部搬至英格蘭南部，也表明這2個遙遠地區的古代社會之間，不僅存在合作網絡，也有令人驚訝的文化相似性。

根據研究，巨石陣是當時最大墓地，來自遙遠地區的巨石代表、甚至體現了祖先的概念，除了凝聚人心之外，可能也做為宗教、太陽曆法、古老天文台等用途。在冬天，新石器時代的人類會在附近聚集，帶著牲畜參加盛宴。

研究指出，儘管當時輪子已被發明，但尚未傳入英國，人們透過不斷反覆鋪設的木製軌道、木製雪橇拖行巨石。雪橇部分結構可能使用植物，達到避震與緩衝的效果，以免在長途跋涉中斷裂。運送過程需要動員數百、甚至數千人，耗時長達8個月，但反而能夠吸引人們前來見證與慶祝。

研究第一作者、倫敦大學學院考古學研究所教授皮爾森（Mike Parker Pearson）表示，「這座位於索爾茲伯里平原上的遺址，不只是對於生活在附近的人很重要，而是對於英國各地的人們都很重要，以至於他們帶著巨大石頭穿越數百英里來到這裡。」

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