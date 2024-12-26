京華城、政治獻金案起訴！　柯文哲等11人具體求刑一次看

記者劉昌松、劉人豪／台北報導

台灣民眾黨主席柯文哲在台北市長任內，涉嫌圖利京華城改建案容積獎勵，且競選總統時，還涉將外界捐款存入木可公關公司等處，當成私人金庫。檢廉經追查數月後，於今(26日)偵查終結，上午10點舉行說明會，正式對柯文哲等11名被告提起公訴，11人具體求刑內容曝光。

▲北檢起訴柯文哲等11人說明記者會。 （圖／記者湯興漢攝）

一、柯文哲

審酌被告柯文哲有違市長就宣誓條例所揭示應恪守國家法令、不收受賄賂等誓詞，圖予財團百億不法利益並收受千萬賄賂，侵占數千萬政治獻金，犯後尚於辦公處所遭查獲撕碎便條紙，上載指示共犯出境及木可內帳有無檢查等文字，足徵其諉言矯飾，犯後態度不佳，爱具體求處：

1、其所犯對於違背職務之行為收受賄賂罪嫌，量處有期徒刑15年，併科罰金5000萬元，褫奪公權10年;

2、其所犯公益侵占周00文等人所捐贈與民眾黨之政治獻金罪嫌，量處有期徒刑5年。

3、其所犯以木可公司公益侵占政治獻金罪嫌，量處有期徒刑6年。

4、其所犯對眾望基金會背信罪嫌，量處有期徒刑2年6月。

二、李文宗

審酌被告李文宗於任職臺北捷運公司董事長時，竟與柯文哲共同違背職務，以政治獻金之名收受沈慶京之不法賄賂，又以木可公司名義侵占數千萬政治獻金，復積極指示李文娟銷毀木可公司損益表，犯後度不佳爱具體求處：

1、其所犯對於違背職務之行為收受賄賂罪嫌，量處有期徒刑10年，併科罰金1000萬元，襪奪公權5年。

2、其所犯公益侵占政治獻金罪嫌，量處有期徒刑5年。

3、其所犯對眾望基金會背信罪嫌，量處有期徒刑2年4月。

三、沈慶京

審酌被告沈慶京不法賄賂公務員柯文哲等人、市議員應曉薇等人，以收買職務行為之方式圖得百億不法利益，戕害公權力之廉潔公正，犯後尚利用媒體發表已預擬之聲明而為串證，聯絡柯文哲、應曉薇刪除彼此間案關訊息，羈押庭訊時甚對法官嗆言不會笨到用支票行賄，均以現金為之等語，足徵其挑釁司法、藐視法律，犯後態度不佳，爱具體求處：

1、其所犯對於主管監督事務圖利罪嫌，量處有期徒刑12年，併科罰金3000萬元，褫奪公權8年。

2、其所犯關於違背職務之行為交付賄賂罪嫌，量處有期徒刑5年，併科罰金300萬元，褫奪公權3年。

四、應曉薇

審酌被告應曉薇收受沈慶京不法賄賂高達數千萬元，有違民意代表本應恪盡職責、為選民謀最大福祉之付託，臨訟之際，竟為脫免刑責而欲自機場出境潛逃，足徵其面對司法調查仍不思悔改，惡性重大，具體求處：

1、其所犯對於違背職務之行為收受賄賂罪嫌，量處有刑13年，併科罰金3000萬元，褫奪公權10年。

2、其所犯洗錢罪嫌，量處有期徒刑3年6月，併科罰金2000萬元。

五、彭振聲

審酌被告彭振聲身為臺北市副市長，本應恪守國家法令，竟明知違法而圖予財團百億不法利益，敗壞官箴。然其犯後能自知己過、坦承犯行，請量處有期徒刑6年。又其於偵查中自白犯罪，請依法减刑後量處有期徒刑3年，褫奪公權3年。

六、黃景茂

審酌被告黃景茂為官位攀附附柯文哲，違背都市計畫專，違背法令圖予財團百億不法利益，且經偵查程序，猶未能思過悔改，犯後態度不佳，請量處有期徒刑7年，併科罰金1000萬元，褫奪公權5年。

七、被告邵琇珮

審酌被告邵琇珮為仕途迎合柯文哲，拋棄依法行政堅持，違背法令圖予財團百億不法利益，然終能坦承己過，偵查程序自始至終坦承犯行，勇敢面對己罪，犯後態度為佳，請量處有期徒刑5年。又因其於偵查中自白犯罪，且符合證人保護法減刑事由，請依法遞減至有期徒刑1年3月，併宣告緩刑2年。

八、被告端木正

審酌被告端木正執業會計師達23年，竟虛偽登載且出具不實查核報告，違背會計師專業操守、戕害政治獻金公眾監督機制，推諉犯行，犯後態度不佳，請量處有期徒刑1年。

九、其餘被告吳順民、李文娟、張志澄等3人，請求法院量處適當之刑。