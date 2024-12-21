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社會 社會焦點 保障人權

廂型車不爽違停被叭「拖鞋爆砸頭」　外送員淡定滑手機畫面曝

▲一中街衝突。（圖／民眾提供）

▲一輛廂型車不顧忙碌車流，為貪一時方便，違停在一中商圈街上，擋住後方去路，一名外送員不滿遭擋長鳴喇叭，竟遭車上乘客匙拖鞋爆砸頭部。（圖／翻攝Threads）

記者游瓊華／台中報導

冬至起衝突！今天下午2點多台中市一中商圈發生口角衝突，一輛白色廂型車為購物貪圖方便，竟將停於路中，擋住後方來車去路，一名遭擋外送員遂長按喇叭，駕駛廂型車女駕駛出現後與外送員發生爭執，女駕駛的呂姓先生也下車護妻，過程中怒氣難抑，竟拿拖鞋爆砸外送員頭部，但頭戴安全帽的外送員超淡定滑手機，疑似在報警，過程都被網友拍下。警方到場化身和事佬，勸說呂男道歉，呂男向黃男致歉後，衝突和平落幕。

台中市警局第二分局育才派出所在今天下午2時35分接獲民眾報案，稱一中街發生糾紛，需警協助。經員警到場了解，係一部白色廂型車停於路中，黃姓男子騎乘機車行經該處遭擋住去路，黃男不願繞過廂型車跨越雙黃線行駛，就在後方長按喇叭，引來廂型車乘客呂姓男子不滿，竟以拖鞋丟擲黃男，力道之大連圍觀民眾都嚇一跳，於路中僵持不下，引來路過民眾圍觀。

▲一中街衝突。（圖／民眾提供）

▲警方出現後，呂男才態度服軟，向黃姓外送員道歉，衝突平和落幕。（圖／民眾提供）

員警趕到現場檢視確認黃男並無受傷，建議動手的呂男主動致歉，呂男見警方到場，態度轉變同意向黃男道歉，黃男也接受，隨即表示無提告意願，不再追究。一場劍拔弩張、一觸即發的衝突就此和平落幕，雙方經員警查抄基本資料，並告知相關權益後各自離去。

分局長周俊銘提醒民眾停車應尋妥適地點，勿貪圖一時方便影響他人用路權益及行車安全，後續將視違規情形依法開罰；另呼籲暴力無法解決問題，遇有糾紛應循正當管道和平協調處理，切勿藉故生端，以免觸法。

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