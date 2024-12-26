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美超微攜手國瑞蓋純綠電算力中心　政院：樂觀其成

▲▼美商超微電腦共同創辦人暨執行長梁見後。（圖／記者湯興漢攝）

▲美商超微電腦共同創辦人暨執行長梁見後。（圖／記者湯興漢攝）

文／中央社

行政院長卓榮泰25日接見美超微總裁梁見後、國瑞集團董事長林博文等人，會中美超微與國瑞集團宣布將攜手蓋純綠電算力中心。政院指出，卓榮泰並無針對個案下指示，但已要求跨部會協助業者理解綠電政策、綠電用地取得等，創造良好投資環境。

行政院發言人李慧芝25日晚間透過媒體群組指出，行政長卓榮泰上午接見梁見後、台超微董事長梁見國、林博文等人，並於會中感謝美超微響應政府「根留台灣加速投資行動方案」，同時肯定美超微在全球AI領域的影響力，以及台灣人相互合作，對世界貢獻的能力。

會中美超微與國瑞集團宣布將攜手蓋純綠電算力中心，李慧芝則說，政府對企業跨國投資合作向來樂觀其成，卓榮泰並無對個案做出任何指示，但為致力創造台灣整體良好投資環境，卓榮泰已請行政院秘書長龔明鑫和經濟部共同協助相關跨部會協調，期待台灣能成為全球綠能與AI產業的領航者，為永續發展注入新動能。

政院人士指出，外國大廠在台灣擴大投資，創造更好經濟環境政府當然支持，尤其合作雙方產業切合政府正持續推動的AI科技領域以及綠能項目，十分樂見，不過卓榮泰不會針對個案有指示，而是要求提升整體投資環境，其餘細節應由業者說明。

至於跨部會協商督導並非由督導經濟部的政委主責，政院人士解釋，主要協助部會仍是經濟部，龔明鑫則係因過往曾與梁見後有過合作，為求能協助業者更快理解相關綠電政策、了解綠電用地取得規則等才會委以責任。

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