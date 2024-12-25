洛碁集團與樺銳綠電簽署MOU　10年採購3億度綠電

▲洛碁飯店集團董事長謝憲治(左)與樺銳綠電董事長陳建宏(右)上午共同簽署綠電採購MOU，洛碁計劃未來十年全面採用綠色能源。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

在台北地區擁有13家飯店的洛碁集團董事長謝憲治與樺銳綠電董事長陳建宏今天共同簽署綠電採購MOU，為實現RE100目標邁出重要一步。洛碁集團計劃於未來十年全面採用綠色能源，不僅減少碳足跡，還鼓勵旅客搭乘捷運等大眾交通工具，彰顯對環保的承諾。

洛碁集團據點集中在大台北的精華捷運線上，入住者有高達五成是特別重視旅遊品質的日本客。若未來陸客在睽違五年後再度訪台，依疫情前陸客入住率達一成的表現，將有助於洛碁業績的進一步提升，謝憲治也宣布，將規劃於中南部地區拓點，其中中部地區將優先納入規劃。

除了旅宿市場的積極布局，洛碁集團也展現對永續經營的高度關注。2018年就率先以日本機器人為客人載行李作法和自動CHECK IN無人櫃台，刷個護照和信用卡就能入住。

今日謝憲治與樺銳綠電董事長陳建宏共同簽署了為期十年、總量達3億度的綠電採購MOU，為實現RE100目標邁出重要一步。洛碁集團計劃於未來十年全面採用綠色能源，不僅減少碳足跡，還鼓勵旅客搭乘捷運等大眾交通工具，彰顯對環保的承諾。

樺銳綠電董事長陳建宏表示，樺銳綠電在再生能源領域深耕多年，擁有不少國內太陽能案場，並持續和再生能源開發商簽訂合作契約，包括南投和雲林等地採農電共生的室內菇寮，台南、屏東漁電共生的養殖場，樺銳綠電經由試算客戶所需的定價和預估綠電供給需求量，追本溯源確保數據，保障客戶相關用電資訊，並配合台電穩定的輸配網，簽立電力供給合約讓客戶使用綠電。

樺銳綠電執行董事王曉舫提到，樺銳靠著基金投資案場合作，來達到完整的循環供應鏈，並且與案場和客戶雙向簽訂長期合約，保障穩定的綠能供應，以及資金來源。企業可與樺銳簽訂長期購電合約（3至15年），確保穩定的綠電供應，助力實現完成企業提早達成RE100目標。