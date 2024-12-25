老饕哭了！米其林推薦泰菜餐廳吹熄燈號　日期曝光

▲知名泰式料理餐廳「baan」將於1月30日結束營業。（圖／翻攝Instagram／@baantaipei）



記者楊庭蒝／綜合報導

知名泰式餐廳「baan」近日宣布將於2025年1月30日正式結束營業，消息一出引發眾多粉絲的不捨。「baan」由泰國星級主廚Thitid Tassanakajohn（Chef Ton）與MMHG創辦人林泉於2018年共同打造，開業六年來以地道的泰式家常菜征服饕客，並獲得米其林餐盤推薦，是台北東區泰式料理的指標性餐廳。

主廚Chef Ton曾多次入選亞洲50大餐廳，更獲得米其林星級肯定，將皺皮檸檬、甲猜、打拋葉、鳥眼椒等經典泰國食材，與自製辣椒膏、甜雞醬、咖哩醬等調味料完美融合，推出包括牛頰瑪莎曼咖哩、酸辣香料拌松阪豬、乾炒黃咖哩軟殼蟹等多道招牌菜，贏得食客青睞。「baan」也在Google累積超過千則評論。

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今年10月，「baan」曾邀請米其林一星及綠星餐廳「Roganic Hong Kong」主廚亞當．卡特拉爾（Adam Catral）舉辦快閃客座活動，成功吸引許多美食愛好者。然而，該餐廳在12月25日的公告中表示，將進行品牌重塑計畫，並在現址推出全新的餐飲概念，期望為顧客帶來耳目一新的驚喜。