少子化、數位化夾擊　補教業不再好賺？

▲受到少子化、數位化夾擊，國內補教業過去5年的獲利普遍下滑。（圖／讀者提供）

圖文／鏡週刊

隨著少子化和數位化浪潮的衝擊，這幾年補教業面臨前所未有的挑戰，攤開各家業者財報，包括新華、大地-KY、三貝德、智基等公司，過去5年獲利普遍下滑，今年前三季也向下走低，不過也有業者逆勢走揚，擁有陳立教育品牌的卓越成功則穩健成長，究竟補教業發生什麼事？

這幾年，少子化已成為不可避免的問題，以台灣來說，出生率長期處於低位，導致學齡人口逐年下降，補教業作為依賴學生基數的行業，自然首當其衝，許多中小型業者面臨招生不足甚至倒閉的窘境，就連上市櫃公司也無法倖免。

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另一方面，隨著科技進步和消費者行為改變，數位化的影響日益顯著，線上教育平台憑藉便捷的學習方式和較低的成本，迅速搶占市場，尤其在疫情期間，許多家長和學生開始接受線上學習，這讓傳統補教機構備感壓力。

攤開各家業者財報，包括新華、大地-KY、三貝德、智基等公司，過去5年獲利明顯下滑，今年前三季也向下走低。擁有芝麻街美語品牌的新華，已連續兩年出現虧損；旗下有「升學王」「易學王」「小學王」等升學品牌的三貝德，自2021年出現虧損後，至今仍未轉虧為盈；專攻公職補教的智基，在國人報考公職人員的風潮下，是業界資優生，但今年前三季獲利也大幅下滑。

不過也有業者逆勢走揚，擁有陳立教育品牌的卓越成功近年穩健成長，今年前三季繳出亮眼成績，合併營收6.2億元、年增11％，每股盈餘4.87元、年增32％，毛利率54.86％、營業利益率18.16％、稅後淨利率14.97％，獲利能力優於去年同期表現。

▲補教業EPS比一比

讀家文教集團董座江承勳觀察：「近年台灣補教業獲利明顯下滑，主要受到少子化與市場飽和影響，學齡人口逐年減少使市場需求收縮，同質化競爭也推動價格戰，壓縮整體利潤空間；此外，疫情加速數位轉型，業者投入線上平台與技術研發的前期成本偏高，短期難立即拉升獲利。在這樣的情勢下，業者若無法及時優化產品定位、精進師資與教研水平，並快速布局數位教學與新興領域，將面臨獲利持續下滑的風險。」

江承勳進一步說：「未來市場將朝差異化與品牌集中趨勢發展，業者需多角化經營、強化課程特色，藉由線上線下融合與個人化教學方案提升附加價值，才能在競爭加劇與總量下降的環境中維持生存空間與獲利穩定。」

事實上為了扭轉局勢，不少業者已開始調整營運模式，提供幼教諮詢服務的大地-KY，近來積極往海外布局，選在菲律賓克拉克設立海外據點，也在台新增營運項目，成立Otto2藝術美學百貨專櫃；因應數位科技學習時代來臨，三貝德導入AI技術，提供全學制智能學習服務；卓越成功則鎖定東南亞，預計明年初建立東南亞看護移工中文平台系統，將結合人力仲介公司和印尼移工訓練中心，培育、優化移工的華語能力和照護品質。

看來，面對結構性的變革，補教業者積極找尋新路，但能否帶動營運向上，還有待觀察。



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