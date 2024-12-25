11月手機品牌市佔出爐　蘋果站穩龍頭、雙１１購物節帶不起買氣

記者蘇晟彥／綜合報導

根據最新市調機構數據顯示，2024年11月台灣實體通路智慧手機銷售量共賣出逾47.8萬台，隨著通膨壓力持續，消費者支出趨於保守，不僅銷售量較上月減少4.4萬台，銷售額也下滑12%；傑昇通信表示，儘管雙11、黑色星期五等購物節帶動消費熱潮，但手機並非消費者首選，進一步觀察手機品牌銷售佔比排名，蘋果仍以46.2%的市占率穩居市場龍頭，三星則以21.1%的市佔率位居第二，第三至第五名則分別為OPPO（10.9%）、vivo（7.2%）及Redmi（4.7%）。

▼蘋果仍以46.2%的市占率穩居市場龍頭。（資料照／記者林敬旻攝影）

傑昇通信分析，手機換機潮越拉越長，整體消費動能因經濟環境影響略顯低迷，雖然11月迎來雙11及黑色星期五等大型購物節活動，但這些促銷檔期反而加劇市場競爭，分散民眾購買力，部分消費者選擇延後購買或等待價格進一步調整，使得本月手機銷售數據未能明顯回升。

從品牌市占來看，蘋果11月雖仍以46.2%的市占率居冠，然而銷售量及銷售額紛紛衰退一成以上，也是前五大品牌中下降最多的，雖然蘋果iPhone 16系列買氣依舊居高不下，但iPhone 16 Pro Max（256GB）及iPhone 16 Pro（256GB）單機銷量下滑15%的事實不容忽視；傑昇通信認為，通膨壓力持續，使民眾消費力道減弱，台灣手機市場雖未度過景氣寒冬，但iPhone 16系列開始有1成左右的降幅，加上年底各通路平台促銷活動持續，買氣仍有望回升。

傑昇通信觀察品牌市占率排名第二至第五名的主力機型，皆集中於中階與入門機型，價格多落在萬元內甚至更低，充分反映當前消費者以高性價比為換機首選的購買趨勢；以市占率第二的三星為例，11月市占率達21.1%，雖較上月的20.4%略有提升，但由於整體智慧手機市場銷量下滑，品牌銷量也較上月減少5%；儘管如此，長銷機型Galaxy A55（8GB/256GB），11月單機銷量更逆勢成長10%，成為品牌銷售主力，空降品牌第二名的Galaxy A16（4GB/128GB），銷量暴增3.6倍，再次鞏固A系列在中階市場的強勁競爭力。

陸系品牌在11月的智慧手機市場表現也呈現明顯變化，OPPO雖以10.9%的市佔率穩居前三，但品牌銷量較上月下滑12%，成為本月衰退幅度最高的品牌，熱銷機型A3 Pro（6GB/128GB）單機銷量同樣下滑13%，顯示品牌短期內受到市場低迷與競爭加劇的雙重壓力；相較之下，排名第五、市占率達4.7%的紅米，則成為本月市場中的亮點，儘管銷售量微幅下跌3%，但在整體市場衰退的情況下，紅米的銷售額逆勢上揚5%，是唯一正成長的品牌，傑昇通信指出，第一名機型Note 12 Pro+因系統業者專案出清帶動需求激增，單機銷量較上月實現超過10倍的爆發性成長。

傑昇通信認為，隨著年末假期購物潮逐漸升溫，以及品牌廠商積極採取年底清庫存的促銷策略，消費者的購買偏好逐步向高性價比產品靠攏，特別是中低階機型可能成為市場成長的主要動力來源，預期12月的市場表現仍有望回溫，帶動整體銷售量重回成長軌道。