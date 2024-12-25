公平會禁止Uber Eats併foodpanda　外送工會：有利產業的決定

▲兩大外送平台合併案，公平會否決。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者黃士原／台北報導

公平會今日上午針對兩大外送平台UberEats與Foodpanda的結合案做出最終結論，禁止兩大平台合併。對此，全國外送產業工會感謝公平會，做出對外送產業的有利決定。

全國外送產業工會發言人蘇柏豪表示，感謝公平會從善如流，做出對整體外送產業的有利決定。同時感謝過程中三個黨團立法委員們一直支持著、行政院與勞動部的明確表態，才有機會促使公平會做出「禁止結合」的正確結論，這也表示公平會也認同外送產業，是需要一套完整的中央法規進行管理。

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蘇柏豪提到，外送平台登陸台灣已有10餘年，卻尚未有法律及主管機關，而且外送員的工作報酬、保障逐年下降，越來越嚴苛，對消費者不斷巧立名目加收費用，針對商家業者的抽成以及廣告費用也是逐步提高，若是被UberEats合併得逞，整個外送產業將會面臨一家業者稱霸獨佔市場及數據的三輸局面，公平會今天的決策，挽救整個外送產業，避免外送產業落入單一集團之手。

蘇柏豪也說，外送產業各方面的保障仍未臻明確，平台、外送員、消費者、商家所組成的四個點六條線的權利義務關係，仍然未有一套完整的法規進行管理，工會希望行政院能夠帶頭整合各部會與朝野立委、工會團體的意見，在下個會期完成制定「外送產業專法」，來針對外送產業各個面向進行規管，讓外送產業脫離無法可管、只能讓外送平台說了算的不公平局面。