蘋果用戶LINE功能傳災情「畫面全白」！官方祭7辦法暫緩

記者蘇晟彥／綜合報導

蘋果用戶近日LINE傳出災情，當使用貼圖小舖／LINE TODAY功能時，將會出現「錯誤訊息／畫面全白異常」等狀況，官方緊急公告正在調查相關原因，但可以透過7步驟暫時解除問題。對此，其實LINE訊息儲存空間很容易佔滿整個手機容量，定期清除有助於手機正常運行。

根據官方公告，蘋果LINE用戶在開啟TODAY或貼圖小舖時，會出現畫面顯示全白、錯誤訊息而無法正常開啟，目前正針對此狀況進行調查，但可以先進行7種方式嘗試解決狀況，分別是

⋅關閉VPN連線

⋅重新啟動應用程式及行動裝置

⋅刪除非必要的應用程式與資料

⋅將裝置本身的軟體升級至最新版本

⋅於可使用Wi-Fi或通訊良好的環境下再次確認

⋅將Chrome瀏覽器更新至最新版本

⋅刪除快取檔案

對此，其實LINE會佔空間，其實是因為可能累積很多聊天記錄，裡面有貼圖、通話、很多訊息等資料，累積久了就變成很大的檔案。LINE為了提升使用者體驗，還會儲存一些快取資料；是iOS用戶就去「設定>一般>iPhone儲存空間」，找到下面項目中的LINE查看。也可以直接在LINE裡面點選設定（主頁面右上角齒輪鍵），往下滑找到「聊天>刪除資料」，就可以看到目前所有聊天室佔了多少空間。通常最佔空間的就是「快取資料」，也就是暫存的文件。

日前Tim哥就教學，除了刪除快取以外，也可以嘗試手機重開機，讓系統重新讀取LINE的實際大小。

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