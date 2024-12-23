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用LINE怕被盜帳號！　專家建議「關閉6項使用設定」

▲▼LINE,滑手機,傳訊息,貼圖。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲使用LINE也要記得保護個資。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者張靖榕／綜合報導

LINE早已是台灣人生活中不可或缺的通訊軟體，但隨之而來的資訊安全漏洞及詐騙案件也不容忽視。為保護個人隱私及防範不必要的干擾，日本資深數位雜誌編輯河原塚英信建議，首次下載LINE程式時，最好先關閉「自動加入好友」、「允許其他裝置登入」等設定。

河原塚英信建議，剛下載LINE程式，最好先關閉6項基本設定以保護自己：

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1. 自動加入好友

LINE會根據你的手機通訊錄自動添加好友，但這可能導致不必要的騷擾或混淆私人與工作關係。建議將「自動加入好友」與「允許朋友加為好友」一併關閉，以避免擁有你電話號碼的聯絡人自動將你加入好友。

2. 透過ID加好友

開啟此功能可能讓陌生人透過搜尋你的ID添加好友，增加潛在的安全風險。建議關閉此項功能，並設定拒絕非好友傳送訊息，以確保個人隱私。

3. 從應用程式存取資訊

若開啟此項權限，已加為好友的使用者可能會得知你在使用的其他應用程式，增加個資外洩的風險。建議將此項功能關閉，避免不必要的資訊曝光。

4. 提供情報給LINE

LINE可能會有限度收集用戶的部分位置及使用情況來提升服務，但涉及個人隱私的問題仍引發不少顧慮。建議用戶將「提供情報給LINE」功能關閉，以降低資訊外流的可能性。

5. 允許其他裝置登入

為避免帳號被冒用或盜用，可以選擇關閉此功能。即使有人取得你的LINE ID和密碼，也無法在其他裝置上登入你的帳號。

6. 顯示訊息內容

對於注重隱私的人，推播通知中顯示訊息內容可能帶來困擾。河原塚建議將此功能關閉，避免手機鎖屏上顯示訊息內容，進一步保護個人隱私。

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