台中警犬隊4元老平安夜退役　逾百人搶領養！重重篩選找到新家

▲台中警犬隊4隻創隊元老結束7年守護台中治安的工作，如今退役後倘佯在綠地草皮，相當愜意。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市警察局警犬隊成立7年，4隻創隊元老警犬TINY、CANDY、PINKY和BOBBY一直守護台中治安，每次出勤都處在高壓環境下，工作不輕鬆，警方今（24）日選在平安夜讓牠們退役，並特地舉辦感恩歡送會，就是希望牠們平平安安，其中CANDY、PINKY被愛犬人領養，退役後每天倘佯在寬敞綠地草皮，有如度假般愜意，另外，TINY和BOBBY也由領犬員領養，被視為家人對待，退役生活更加精彩。

來自苗栗的齊女士是CANDY的新主人，齊家有700坪寬敞綠地草皮，獨立小木屋，還有3隻狗狗夥伴和1隻貓咪玩伴作陪，CANDY的退休生活宛如度假般愜意。

至於PINKY則投入蔡小姐一家的懷抱。住在台中市的蔡小姐一家四口，不僅居住環境寵物友善，更擁有豐富的養狗經驗，住家附近也有廣大草皮綠地，全家人對狗狗的疼愛，讓PINKY找到了一個充滿愛的歸宿。

「退休前，牠是我的工作夥伴；退休後，牠是我的家人，一輩子的牽掛。」TINY和BOBBY的領犬員真摯表示，「我會用全部的愛和陪伴來守護牠的後半生。」這份跨越職責的深厚情誼，不僅令人動容，更讓人感受到人與動物之間無可比擬的感情。

警犬隊表示，警犬隊平日辛苦訓練，出勤也面臨高壓環境，因此希望牠們退役後，都能獲得妥善的照護環境，退役前，警犬隊還為4隻警犬進康檢查，確認牠們健康狀況良好。

警方表示，4隻警犬退役前公告領養，一下子就收到近百份書面申請，以及眾多來電詢問，員警為了讓牠們晚年生活無憂，篩選領養家庭時，特別注重家庭環境、陪伴時間及經濟條件，在重重篩選後最後為這些功臣找到最合適的新家。