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激發創意思考！太平洋盃小論文競賽花蓮登場　全台691師生參賽

▲▼「太平洋盃113學年度第11屆全國中小學網路小論文專題暨本土使命式行動研究競賽」26至27日假稻香國小舉行複審決賽。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲「太平洋盃113學年度第11屆全國中小學網路小論文專題暨本土使命式行動研究競賽」26至27日假稻香國小舉行複審決賽。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府「太平洋盃113學年度第11屆全國中小學網路小論文專題暨本土使命式行動研究競賽」於26至27日假在稻香國小舉行複審決賽。縣長徐榛蔚親自到場關心賽事並感謝評審教授及所有承辦業務的工作人員，給予現場師生們勉勵與支持，並期許參賽師生持續精進並繼續抱持研究精神。

花蓮縣府2014年起委由稻香國小團隊辦理小論文專題探究比賽，直至今日，正式進入第11年，吸引來自縣外參賽的16個隊伍，其中來自新北市崇林國中的參賽隊伍高達7隊，彰化縣的靜修國小、南郭國小參賽隊伍也達7隊，還有台東縣立武陵國小與高雄市昭明國小參賽，增加花蓮學子與各縣市菁英交流學習機會，也激發出更多的創意思考。太平洋盃小論文競賽在這11年來為台灣教育界一大重要賽事，每年吸引來自全國各地的師生參與，挑戰他們的議題探究能力和創新解決方案，整個競賽活動的效益逐漸綻放光芒。

▲▼「太平洋盃113學年度第11屆全國中小學網路小論文專題暨本土使命式行動研究競賽」26至27日假稻香國小舉行複審決賽。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

今年報名隊數163隊，共138隊進入決賽，參賽的師生共計691位，11年來累積參加隊伍數1,422隊，累積參賽學生5,089人次，成果的展現也越來越傑出，活動的影響力漸漸在發酵，激發起更多師生們願意投入小專題研究。

花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮太平洋盃全國中小學網路小論文專題暨本土使命式行動研究競賽在今年邁入第11屆，一個競賽能夠辦理11年相當不容易，感謝時任縣長傅崐萁的擘劃與遠見，而縣府每年也不斷針對競賽進行調整與精進，就是希望啟發學子的競爭力，更感謝每年都來到花蓮給予學子思想碰撞與建議的教授們，激發學子更多的創意與想法。

▲▼「太平洋盃113學年度第11屆全國中小學網路小論文專題暨本土使命式行動研究競賽」26至27日假稻香國小舉行複審決賽。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚說，108課綱強調孩子自主學習、跨領域整合，以及培養批判思考和解決問題的能力，與太平洋盃小論文競賽所倡導的價值觀相同，從第1屆小論文比賽迄今，可以看見花蓮學子的進步與改變，學生參與小論文比賽從訂定議題、蒐集資料、互相交流、討論整合，思考問題並探討解決方法。花蓮的美麗風光與熱情好客的居民，一直以來都是花蓮人的驕傲，而今天，連續11年在這片土地上再次歡迎全國學生和教育工作者來到，並感謝參賽隊伍將辛苦的成果於決賽期間公開發表。

太平洋盃小論文競賽複賽以口試方式進行，由每隊2~4位競賽員先向3位評審教授講述研究想法、資料蒐集、綜整分析及歸納結果，再由評審輪流提問，或指定學生進行短答與說明。在口試互動過程中，參賽學生要將自身研究成果淬鍊出最精華的部分，在團隊集體思辨過程中，梳理研究脈絡，最終有條理地展現在眾人面前，這看似簡單的歷程，在在考驗著學生知識、情意與技能等多面向綜整的能力，並在報告對談中展現對研究主題的掌握度，測試面對臨場提問應答與思辨的能力，透過這些過程，讓孩子學習將課堂書本中的知識整理轉化成一個論述，實踐新課綱的核心素養並成為一個終身學習者，無論最終誰將成為太平洋盃小論文的得主，每個參與者都是贏家，因為他們都經歷一個豐富的學習之旅。

花蓮縣國民中小學網路小論文相關訊息，民眾及家長可至網站https://student.hlc.edu.tw查詢。
 

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