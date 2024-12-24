男友欠出國旅費還不出！她見「1截圖」想分手了：很不是滋味

▲男友有錢買新手機，卻沒錢還錢。（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

有錢買其他東西，卻沒錢還錢，難免讓人不開心。近日有網友發文表示，她上個月和男友去日本玩，花費都由她先支付，男友則是每月會還1萬元，然而，男友這個月才剛跟她延後還錢時間，接著就傳自己買新手機的截圖給她，讓她覺得很不是滋味，她應該怎麼做？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「男友欠我錢還去買新手機」為標題發文，提到她上個月跟男友去日本玩，不論是旅費還是吃飯的費用，都是她先出，男友則是每個月會還她1萬元。而這個月，男友則因為卡費有點繳不出來，所以說這個月的1萬元要晚一點再給。

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只是沒想到，男友沒多久後，就傳了自己購買iPhone 16 Pro Max的訂單截圖，讓原PO不太好受，覺得男友有錢買手機，但卻沒錢還她。原PO透露，因為體諒男友這幾個月都要還她錢，所以這段時間的花費，幾乎都是她來支付，包含了聖誕大餐、手機充電線等。

原PO認為，男友雖然嘴上說愛她，但是欠她的錢不趕快還，就讓她覺得對方很沒心，也因此想分手。只是，她同時又不甘心自己的錢拿不回來，因此想知道應該怎麼做。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「這不叫男友，這叫債務人，分不分手已經不重要了，會還就是會還，不會就是不會」、「如果交往是其中一方一直付出，另一方都沒在付出的話，還不如單身比較好」、「不甘心（就）錢拿回來再分啊，不然這筆錢就算了，跟爛人糾纏更麻煩」、「他只知道自己享樂而已，我不懂你有什麼離不開的原因，跟這種人在一起沒前途的」。