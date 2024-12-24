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桃捷迎跨年41小時不打烊　五月天演唱會提供加班車+限量雷射貼

▲桃捷迎2025跨年41小時不打烊

▲桃捷迎五月天演唱會，提供加班車+限量雷射貼。（圖／桃捷提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園捷運公司24日表示，「2025燈燈燈燈、桃園跨年晚會」31日於高鐵桃園站前廣場登場，桃捷已全面準備疏運方案，跨年期間延長營運時間，自2024年12月31日早上6時至2025年1月1日晚上11時，普通車連續營運41小時不打烊，直達車則維持原時刻表運行，並備妥加班車及人潮管制措施，讓民眾能夠輕鬆參與晚會嗨翻桃園青埔。

桃捷表示，五月天也將重返桃園樂天桃園棒球場舉辦6場演唱會（日期為2024年12/28、12/29、12/31、2025年1/1、1/4及1/5），歌迷可搭乘捷運至A19桃園體育園區站，步行4分鐘即可抵達演唱會場地。演唱會期間普通車延後收班並將根據人潮狀況機動加開列車班次，跨年夜更提供41小時營運服務，陪伴五迷一同乘坐「時光機」回到那一天，迎接新年的到來。

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▲桃捷迎2025跨年41小時不打烊

貼心提醒疏運配套措施：因應演唱會散場作業，當日全線自行車進站時間為上午10:00至下午16:00，16:00後則不開放，便於場地疏散及人潮管控安全；A19站YouBike於19:00至23:00暫停營運，相關演唱會資訊請依主辦單位公告。

建議歌迷使用電子票證，提前確認票卡餘額充足或預先購買回程車票，以縮短排隊等候時間。TPASS通勤定期票旅客也請確認車票使用期限並完成加值設定，以確保進出站順暢。

▲桃捷迎2025跨年41小時不打烊

五迷好康與便利服務：桃捷攜手五月天所屬相信音樂公司，特別推出演唱會限量雷射貼紙，免費贈送給歌迷典藏專屬回憶。每場演唱會開始前2.5小時於A19站發放（一般場次16:00開始，跨年場次18:45開始），每場限量4000張送完為止。此外，為方便歌迷，桃捷於6場演唱會期間在A19站設置行李寄存服務（採收費制，服務時段一般場次為中午12:30至凌晨12:00，跨年場次為14:00至凌晨01:30），歌迷可將行李寄存後輕鬆進場觀看演出，待散場時再領取以免去扛行李之苦。

桃捷鼓勵參加大台北地區跨年晚會及五月天演唱會的民眾使用大眾運輸系統，從A1台北車站、A2三重站及A3新北產業園區站可便利轉乘北捷或新北捷，方便活動結束後安全返家。桃捷公司將以充足運能及高效服務，陪伴每位旅客度過熱鬧精彩的夜晚音樂盛宴。

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