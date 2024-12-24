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社會 社會焦點 保障人權

女吸「喪屍毒」車內睡翻　霧燈刺眼警盤查...她催油門自撞被逮

記者陳以昇／新北報導

新北市三峽警分局鶯歌分駐所鄧博元所長，日前執行巡邏勤務時，發現一部租賃車未熄火，還開著刺眼的霧燈，於是上前關心，沒想到女駕駛竟加速駛離還差點撞上員警，最後撞上旁邊工廠鐵大門，員警破窗將她拉出逮捕，起獲毒品海洛因及依托咪酯煙彈、煙油等毒品，訊後依毒品、公共危險罪嫌將她移送法辦。

▲▼郭女吸食喪屍毒開車逃自撞後遭警逮捕，警方起獲海洛因及依托咪酯煙彈 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲郭女吸食喪屍毒開車逃自撞後遭警逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，45歲郭姓女子有毒品前科，22日晚間在與朋友聚會後，開著租來的小客車內吸食俗稱「喪屍煙彈」的二級毒品依托咪酯，就在吸食後昏昏欲睡時，將車停在鶯歌區建國路工廠旁，躺在駕駛座呼呼大睡，但車子未熄火，刺眼的霧燈引起巡邏員警關注。

當時三峽警分局鶯歌分駐所鄧博元所長與警員黃偉倫，執行巡邏勤務行經發現可疑，上前關心時，郭女驚醒踩油門加速駛離，還差點撞上員警，沒想到才開了300公尺，就擦撞旁邊工廠鐵大門，車頭嚴重損毀。

員警趕抵掏槍喝令郭女下車，但她不願就範，再踩油門想要逃離，車子板金摩擦工廠鐵大門發出尖銳聲響，員警立即持警棍破窗，將她從駕駛座拉出加以逮捕；隨後並在她車內起獲一包海洛因、毒菸及依托咪酯煙彈、煙油等毒品，訊後依毒品罪及公共危險罪移送偵辦。

▼郭女吸食喪屍毒開車逃自撞，車頭嚴重毀損 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼郭女吸食喪屍毒開車逃自撞後遭警逮捕，警方起獲海洛因及依托咪酯煙彈 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼警方起獲海洛因及依托咪酯煙彈 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼郭女吸食喪屍毒開車逃自撞後遭警逮捕，警方起獲海洛因及依托咪酯煙彈 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼郭女依毒品及公共危險罪移送偵辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼郭女吸食喪屍毒開車逃自撞後遭警逮捕，警方起獲海洛因及依托咪酯煙彈 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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