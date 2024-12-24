19歲遊樂園女員工遭BMW跑車撞飛...墜6米山谷慘死　恐怖畫面曝

記者許權毅／台中報導

台中市一名19歲楊女在上班途中遭對向打滑BMW撞飛，人摔落6米深邊坡，傷重不治。據了解，楊女正準備到附近一間樂園上班，僅差800公尺就抵達目的地，卻遭沈男駕駛的車輛撞飛奪命。附近監視器則拍下，整個車禍相當驚悚，楊女突然遭車輛從左側撞上，根本沒有時間反應，整個人噴飛掉落山坡，過程僅數秒鐘。畫面十分驚悚。

▲台中一名19歲楊女騎車上班，遭一台BMW跑車高速撞落邊坡死亡 。（圖／民眾提供）



據查，沈男所駕駛的為BMW M2雙門跑車，要價369萬。該車今年才出廠，沈男今年7月才牽車，入手僅不到半年左右，是不熟悉操作或是競速飆車，導致車輛打滑釀禍，有待警方追查。

▲沈男車輛為BMW M2，今年才出廠，沈男疑似入手不到半年。（圖／民眾提供）



台中消防今日9時28分獲報後，立即派遣大誠特蒐分隊前往，共11名搜救人員架設繩索設備，下切約6米深度，替楊女初步包紮傷口，給予急救處置後，由多名搜救人員拉起，協助楊女返回平面。

▲▼搜救人員從6米深邊坡將楊女救起。（圖／民眾提供）



楊女被送往慈濟醫院後，經急診醫師搶救半小時，仍於10時55分宣告不治死亡。詳細事發過程、死因，仍待檢警調查相驗釐清中。

第五警分局說，初步已經排除沈男酒駕、毒駕可能性，是否因天雨路滑或是其他因素導致，正在釐清中。