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台南學甲台19線怪異「V字形標線」　網喊看不懂...公路局解惑

記者林東良／台南報導

台南市學甲區台19線，近日出現奇異V字形標線，網友在社群PO文後引發熱議，對於原本常見的雙黃直線，卻突然有一段畫黃色V字型標線，有網友質疑是不是畫線工人酒醉了？還有人擔心壓線會不會受罰？公路局表示，主要是路口事故多，故繪設「標線型槽化線」，以引導轉彎車輛降速依循標線行駛。

▲台南市學甲區台19線雙黃線，近日出現奇異V字形標線，引起網友好奇在網路社群PO文引發熱議。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市學甲區台19線雙黃線，近日出現奇異V字形標線，引發網友熱議。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市學甲區台19線雙黃線，近日出現奇異V字形標線，引起網友好奇在網路社群PO文引發熱議。（圖／記者林東良翻攝，下同）

當地民眾表示，畫這標線很奇怪，也看不懂，如果說真的是有新的交通法規出來的話，政府是不是也要有善盡告知百姓的責任？因為每年改，如果說有出新的，那地上畫的這些，其實民眾根本就不知道是什麼意思。民眾說，從沒有看過這樣的畫線，去其他地方也都沒有看過這種標線。民眾說，看到這種標線也不知要怎麼騎，如果真的去騎一條直線，從左邊騎到右邊，幾乎是蛇行，真的真不懂。

▲台南市學甲區台19線雙黃線，近日出現奇異V字形標線，引起網友好奇在網路社群PO文引發熱議。（圖／記者林東良翻攝，下同）

公路局表示，網路社群平台反映學甲區台19線學甲區街道華宗路新劃設標線，係因該段路為台19線市區街道路段，於路口左轉車眾多，道路筆直造成車速過快，衍生多起左轉車與直行機車碰撞事故。近期用路民眾向民意代表陳情反映，多數車輛壓線行駛易生違規，因此於12月19日與地方民代、台南市交通局、市府相關單位、警察單位一同前往現場會勘，才繪設「標線型槽化線」，以引導轉彎車輛降速、依循標線行駛，以維交通安全。

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