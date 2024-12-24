女子產前4hrs才知「懷孕8個月」　她傻：1年沒月經以為高血壓

▲雯雯入院。（圖／翻攝自潮新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸浙江一名36歲的女子雯雯（化名）日前身體感到不適，還出現雙上肢麻、水腫，到醫院測量血壓，竟高達190/110mmHg，且尿液檢查顯示蛋白尿，醫生讓她住院檢查。雯雯照了超音波才發現，自己已經懷孕8個月了，並在得知後4小時，就進行剖腹產。

據《潮新聞》報導，雯雯當下看到檢查結果，不可置信地表示，「我沒懷孕，我是來看高血壓的！」 醫生指著超音波上的胎兒表示，「難道你不知道？大概8個月了，不信妳自己看看。」

雯雯表示，自己愛吃甜食，個子高但也胖，體質不易懷孕，與丈夫想透過試管有個孩子，但因己患有「多囊性卵巢綜合症」，被醫生勸退「先把體重減下來，再來試管吧」！

婦產科醫師表示，根據超音波結果，判斷胎兒目前孕34週，但已併發重度子癇前期，「也就是說，雯雯是危重孕產婦。」

▲雯雯產下一名男嬰。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

醫師補充，「子癇前症是指在懷孕期間，孕婦患有血壓升高、蛋白尿、水腫等症狀的臨床症候群，子癇前症如果不及時治療，可導致嚴重的併發症，包括子癇、胎盤早剝、急性肺水腫、肝功能不全等，使孕婦和胎兒的生命，處於危險之中。」

醫療團隊於當天，順利幫雯雯剖腹產，分娩一個男寶寶，分娩後，經產科醫護團隊精心治療，雯雯血壓很快恢復正常，水腫也好轉。

雯雯出院後表示，「從發現自己懷孕，到小寶寶出生，只花了4個小時！樂呵呵帶著寶寶回家坐月子。」

對於雯雯為何懷孕8個月、1年未來月經，都沒察覺自己懷孕，醫師表示，由於人的體質不同，確實有的人孕吐等相關反應很輕，「臨床上，多囊性卵巢的患者，確實有半年甚至更久不來月經的情況，對於某些本身就肥胖，尤其是個子又高的女性來說，如果體重增加不明顯，也不會在意肚子變大這種懷孕的訊號，加上雯雯不易懷孕，更加不會想到自己懷孕了。」