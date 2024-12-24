尾數56812蛇年要發財了　詹惟中獨家揭48年次柯賴來年陀羅入命走衰

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尾數56812蛇年發財　詹惟中獨家揭48年次柯賴來年陀羅入命「柯比今年更痛苦」

記者李芸樺、實習記者陳冠妤／台北報導

歲末年終，命理風水的話題總是特別火燙，力推紫微斗數白話，自詡「命理界胡適」的詹惟中，來《豈有此呂》活用老祖宗智慧，犀利解析2025流年，要大家檢視他準不準！詹惟中除了點出西元生日年尾數56812的人，蛇年要發財了，還獨家分析同樣48年次屬豬的柯文哲和賴清德，為何命運大不同！

▲▼命理師詹惟中。（圖／《豈有此呂》）

▲命理師詹惟中。（圖／《豈有此呂》）

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詹惟中說，48年次者一輩子最忌貪念和玩物喪志，在2025年走陀羅入命大運，柯賴兩人將面臨許多糾葛煩惱甚至受傷等衰勢，賴清德必須小心判斷錯誤、過於鑽牛角尖，柯文哲則得留意慢性疾病復發等等，但柯勢必「比今年更痛苦」，兩人要到2026才能迎來好年！

▲▼命理師詹惟中。（圖／《豈有此呂》）

▲詹惟中分析呂捷等人的來年運勢。（圖／《豈有此呂》）

詹惟中還分享顛沛流離的過去，6歲搭難民船來台，日子窮困潦倒，只能靠教會的麵粉果腹，甚至賣血換錢。直到19歲那年，在打工的餐廳撿到客人遺落的《紫微鏡銓》，才恍然自己在14歲後要走十年苦運，從此一頭栽進紫微斗數的世界裡，他說:「很像周星馳電影的劇情吧！但真是我的故事。」

▲▼命理師詹惟中。（圖／《豈有此呂》）

▲詹惟中說蛇年這些人財運亨通。（圖／《豈有此呂》）

除了命理，詹惟中還靠投資房地產生財，在節目上他分享如何活用風水知識挑選好宅？至於所謂的獅咬劍、八卦鏡真的有用嗎？去公家機關當米蟲竟能躲衰運？人到底為什麼會帶賽？更多獨家命理大哉問，請鎖定12月24日的《豈有此呂》。

▲▼命理師詹惟中。（圖／《豈有此呂》）

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