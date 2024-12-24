柯文哲密會沈慶京超過12次！時間地點全曝光　4大案等他面對

▲威京集團總裁沈慶京在京華城改建案過程中與柯文哲私下會面逾12次，2人至今否認犯罪。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

柯文哲與沈慶京除了被爆料在新加坡會面，檢廉還查出沈、柯兩人前後密會逾12次，分別在市長室、陶朱隱園及威京集團總部等地；依據陶朱隱園訪客記錄、影像與相關人的雲端Google行事曆與證詞，柯與沈碰面大都未派隨扈陪同，僅有橘子許芷瑜跟隨，沈則由心腹朱亞虎帶路。

民眾黨主席柯文哲涉犯京華城收賄及政治獻金弊案遭法院裁定羈押，全案本週偵結起訴後，辦案人員將持續追訴他在台北市長任內所涉的其他犯罪事實，並逐一釐清案情。

本刊掌握，台北地檢署針對威京集團涉及的另件百億元魚果市場招標案，已密集偵訊沈慶京及相關當事人；此外，北士科、南港轉運站及台智光案也擴大偵辦中。柯文哲面臨6大弊案追訴，移審法院後恐難獲得交保。

▲北士科地上權招標案由新光集團得標，柯文哲涉圖利被偵辦中。

本刊調查，檢廉追查柯文哲所涉弊案，一直在勾稽收賄金流，沈慶京除了假政治獻金、真行賄以及在市長室交付現金外，很可能還在海外交錢，地點包括新加坡等，檢廉透過入出境資料及駐外單位清查，已掌握兩人在海外可能碰面的事證。

台北地檢署上週除了對京華城及政治獻金案進行補強，也著手對新光集團得標的北士科、南港轉運站案，以及中工集團承作的魚果市場案與台智光等4案發動偵查。柯至今雖否認犯罪，但疑似在星國收賄及涉犯的貪汙等6大案，恐讓他力爭交保停押的希望落空。

▲台北市魚果市場由威京集團旗下的中工得標後遭檢舉有弊案，柯文哲也因此被查辦。

除了新加坡行及被查到在台多達12次密會，沈慶京、柯文哲二人仍否認為京華城行收賄，也不承認犯罪，對於關鍵案情及金流等問題均拒絕回答。不過，即使柯行使緘默權，京華城與政治獻金案已完成偵查，檢廉對案情鞏固相當有信心，接下來便是續追柯另涉的4大案。

其中，與沈慶京有關的是第一果菜及萬大魚類批發市場改建工程，民進黨台北市議員簡舒培指控，魚果市場改建工程合約簽5樓，卻設計6至8樓，沒開工就要變更契約，統包工程2020年與沈慶京旗下的中工簽約，新工處在議會都還沒同意後續擴充預算的情況下，柯市府即直接變更契約，台北地檢署接獲檢舉後已擴大偵辦中。

此外，檢廉針對柯文哲2021年推動的北士科招商案也同步展開調查，已將他列為貪瀆案被告。由於北士科的T17、T18地上權經營權，由與柯搭檔競選的副總統候選人吳欣盈家族企業新光人壽得標，從僅限生技醫療相關產業，放寬為不限產業類別，偏離最初的產業園區政策目標，引發圖利爭議。

▲柯文哲自己拍板放寛北士科標案條件，新光集團得標後集團公主吳欣盈與柯文哲搭檔競選正副總統。

檢廉已約談時任台北市產發局長林崇傑、地政局長張治祥等公務員到案，由於北士科案與京華城案如出一轍，過程出現柯市府「政策搖擺，招標放水」疑點，柯文哲更在2021年3月親自主持會議，裁示把北士科開發土地由1拆為3，將原本僅限生技醫療相關廠商才能投標的規定，修改成「不限產業類別」，使新光人壽取得可以參與投標的入場券。

隔月19日，柯文哲又裁示T16投標前需附投資計畫書，T17與T18則免附，讓新光人壽得標後不受投資計畫書限制。由於這兩場關鍵會議都是柯文哲親自主持且作成裁示，過程卻未錄音錄影，已嚴重違反決策程序，柯口口聲聲的公開透明更攏是假，圖利罪證恐比京華城案更為明確。

另由新光集團得標的南港轉運站BOT案也被指控違法，該案由東、西站及商3轉運站共同組成，被視為柯文哲任內東區門戶計畫的重要政績，但到了第4次招標，卻將東站獨立招商，並由新光人壽得標，因權利金被爆比第3次招商少10億元，不僅涉圖利，且工程延宕，有如北士科案翻版。

至於柯文哲遭收押後自爆會被辦及續押的台智光案，目前已有台北市議員陳重文被起訴，柯涉案部分，是台智光取得警局合約後，依約網路傳輸費要比中華電信費率低，但檢廉接獲檢舉，指台智光租用中華電信頻寬，卻訂出更高的價格，柯卻仍讓此案過關，涉及圖利等罪。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



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