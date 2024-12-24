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學姐、戰狼小姐姐等4人金流涉違法　最重判7年

民眾黨創黨之母蔡壁如在柯文哲聲明辭黨主席及盡快改選後，表態不排除參選。

▲民眾黨創黨之母蔡壁如在柯文哲聲明辭黨主席及盡快改選後，表態不排除參選。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊上週踢爆民眾黨主席有募款20億元的屯田計畫後，前白營人士向本刊爆料，原本2020年由蔡壁如參與成立的眾城公司，因有外部人士參與，柯於是向李文宗等黨內人士說：「壁如她想要自己管，她要用這切一塊自己的地盤，我同意，你只要宏觀調控就好，不必直接管理。」

前白營人士指出，由於蔡壁如及外部勢力介入眾城公司，柯因此與李文宗改以成立控股公司等推動屯田計畫，原本柯打算取名「眾智」公司，但有人認為聽起來有「重度智障」的感覺，因此用「木可」為名開公司；柯拍板定案後，與李文宗決定木可公司設在競選辦公室同棟不同層，並將木可定位為唯一可針對柯文哲肖像授權的控股公司，同時間也成立「眾望基金會」，隔年成立「新故鄉智庫協會」，如今都捲入收賄及侵占政治獻金等案。

京華城改建案市值逾千億元，因涉及行賄柯文哲等人獲得違法容積獎勵，面臨遭扣押。

▲京華城改建案市值逾千億元，因涉及行賄柯文哲等人獲得違法容積獎勵，面臨遭扣押。

柯文哲成立黨營事業木可公司外，另有眾望基金會等共8大金庫，木可公司的250萬元資本及眾望基金會的1,000萬元成立款，都因涉及與沈慶京行賄款有關而被調查。本刊掌握，木可收入共有柯文哲政治獻金專戶以授權費名義匯入1,500萬元，及舉辦演唱會與販賣小物4,000餘萬元，扣除成本1,300餘萬元，近4,200萬元應視為政治獻金，卻被柯當私產侵占，其中3,883萬元不法所得已遭扣押確定。

柯文哲涉及京華城等6大弊案一一被查辦，京華城案本週將起訴，柯文哲自爆曾獲前總統李登輝期勉要讓民眾黨活撐過10年，但就在今年8月剛高喊「心存善念，盡力而為，更新台灣，台灣更新」過完5歲黨慶，柯文哲、李文宗等黨核心，即因被查出在創黨之初向沈慶京收賄及侵占政治獻金被收押，更爆出柯文哲創黨後即走國民黨的老路，推動屯田計畫成立眾城及木可等黨營事業要募20億元，陳智菡等黨內幹部也身陷抽佣等風暴。

本刊去年直擊柯文哲與張晉源（圖）密會。

▲本刊去年直擊柯文哲與張晉源（圖）密會。

檢調清查資金流向發現「戰狼小姐姐」陳智菡、民眾黨副祕書長許甫、 民眾黨發言人吳怡萱、民眾黨台北市議員「學姐」黃瀞瑩等人疑透過推銷販賣柯文哲競選小物抽佣金，涉違反《政治獻金法》，恐與柯文哲同為《刑法》侵占公益款罪的共犯，刑期從1年至7年，日後檢調會視陳智菡等人犯行危害程度、犯後態度、不法金額多寡等因素綜合考量，決定是否將陳智菡等人由證人改列被告。

另針對本刊去年6月直擊橘子許芷瑜陪同柯密訪揭弊協會創辦人張晉源，財經界人士透露，柯非常欣賞與黃國昌推動吹哨者協會的張，曾想讓他擔任要職，2020年選舉時有意將張列入民眾黨不分區立委，但李文宗與會計師范有偉等人討論時提到，張因檢舉永豐金案可能會有官司，因此最後沒將他列入，但仍能看出柯與張的密切關係。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。


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