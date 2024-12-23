爸爸突打給婆婆「今晚泡湯嗎」　她一開手機「親密合照」炸綠光

網搜小組／劉維榛報導

「我該將這件事情公諸於世嗎？」一名人妻透露，婆婆把手機忘在她家，隔天電話響了，竟是她的爸爸打來，一接起來還邀約「老婆，今天晚上要不要一起去泡溫泉？」嚇得原PO急掛斷，接著在相簿裡看到「親密合照」，讓她陷入天人交戰。面對網友質疑是創作文，原PO無奈回道「別人不了解我的痛苦及無助！」

一名女網友在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》表示，最近公婆來家裡吃飯，婆婆卻把手機留在客廳，到了隔天早上手機響了，竟是原PO的爸爸打來的，原PO一臉困惑接起，還沒出聲，另一頭傳來熟悉的聲音說道，「老婆，今天晚上要不要一起去泡溫泉？」

原PO嚇得把電話掛掉，腦袋更是空白一片，竟然親生爸爸稱婆婆為老婆，甚至還主動要約泡湯，更崩潰的是，原PO查看手機相簿，頭上更是綠光罩頂，「看到她跟我爸出遊、泡湯，甚至一起泡澡的照片！」

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對於這段不倫戀，讓原PO陷入人生難題，「天啊！我該將這件事情公諸於世嗎？我該怎麼面對我的父母和婆婆？我該怎麼辦？」

不少網友質疑真實性，「認真嗎？還是編劇？好狗血」、「是幻想文嗎」、「那個...請問媽媽還在嗎」、「你可以去編台灣鄉土劇了」、「太勁爆了吧，是喔我也不知道怎麼辦，需要消化消化」、「跟老公講啊！這時候他不站出來要等到什麼時候？鍋讓他背，說是他看到的...讓他處理」、「大人的事，小孩不要管」、「婆婆對你好嗎？如果不好...把證據留下來，就會對你言計聽從」、「不匿名才是真相」。

原PO一臉無奈回應，親生媽媽還健在，「當然認真，別人不了解我的痛苦及無助」，同時也強調「如果這種事發生在你身上，你會具名將事情在網路上公布嗎？」