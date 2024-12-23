聖誕節回暖放晴　周五迎冷氣團「全台急凍探13度」

▲周三回溫轉晴，周四新一波冷空氣南下，預估強度達大陸冷氣團，全台低溫下探13度。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

今、明日天氣不穩定，天氣風險公司天氣分析師林孝儒指出，今、明天全台有雨，周三聖誕節轉晴回溫，周四新一波冷空氣南下，預估強度達大陸冷氣團，北部及東部轉陰雨，周五入夜至周六清晨冷空氣最強，全台低溫下探13度。

林孝儒今在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文表示，目前南海有一熱帶性低氣壓正朝越南南端陸地接近，這1、2天不排除有機會增強為今年第26號颱風「帕布」，對台灣天氣影響有限，但其外圍水氣順勢北上，間接使得今、明日台灣雲量偏多，各地天氣較為陰沉，中南部局部地區也有零星短暫雨機會。

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他說，今日台灣持續受中國華北地區的分裂高壓影響，為東北季風吹拂的環境，強度將隨高壓出海而有所減弱，過去2天冷氣團帶來的寒意，隨今日冷氣團逐漸減弱及各地雲量增多，低溫較昨日回升，白天高溫約17至21度，仍有涼意。

林孝儒說，明日冷氣團進一步減弱為東北季風，氣溫再回升1至3度，但雲量仍偏多，有零星短暫雨機會，累積降雨量不多。

周三將是一年一度聖誕節，林孝儒表示，台灣轉為偏東風影響，冷空氣減弱，各地氣溫回升，為本周回溫最明顯的一天，天氣相對較穩定，東北角至東部局部多雲偶雨，其餘地區大多為晴時多雲天氣。

不過林孝儒指出，周四開始新一波冷空氣將再度南下，影響至周末，北部及東部天氣轉陰並有短暫雨，中南部晴時多雲。各地氣溫將逐日下滑，周五入夜至周六清晨冷空氣最強，北部市區低溫約13-14度，達大陸冷氣團標準，中南部低溫在輻射冷卻影響下也可能探至13至14度。

他表示，周日白天起，冷空氣逐漸減弱，氣溫才有回升趨勢。提醒大家，近期冷空氣影響頻繁，早晚氣溫偏低，外出請注意保暖，避免著涼。