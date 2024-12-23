不用等！專家傳授9招秒轉真人客服　這句是「終極通關密語」

▲許多人撥打客服電話時，都會耗上不少時間，等候永無止盡的轉接。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

英國客服專家霍克斯（Jane Hawkes）分享9大訣竅，幫助消費者在撥打客服電話時，跳過漫長等候，直接與真人交談。其中，「考慮離開」更被形容為最有效的通關密語。

1、不論問題大小，忽略語音提供的所有選項，在系統未偵測到任何回應之後，等著被轉接給真人客服。

2、對於每一個問題，只回答是或否。

3、在通話開始時，按下多個「0」或井字號（#），甚至直接說「與真人客服對話」。據悉，在許多客服語音系統中，這些按鍵或語音都被預設為「跳過所有選單」的指令。

4、在通話過程中，記下系統提供的選項順序，以利日後縮短等候時間。

5、選擇「考慮離開」的選項，這將讓你被轉接到專門挽留客戶的團隊，提供賠償、退款、優惠等。

6、面對語音服務時，提供「無意義的答案」，讓系統難以辨識或理解。

7、如果有回撥選項，務必加以使用，以免漫長等待。

8、避開「客服電話」尖峰期，也就是盡量在周末或平日繁忙時段打電話。

9、若非必要，別打客服電話。透過線上對話框或電子郵件，能夠記錄投訴內容，在必要時刻提供證據，也避免每次被轉接給新人員，就要重複解釋一樣的問題。