　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

不用等！專家傳授9招秒轉真人客服　這句是「終極通關密語」

▲▼客服,打電話。（圖／CFP）

▲許多人撥打客服電話時，都會耗上不少時間，等候永無止盡的轉接。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

英國客服專家霍克斯（Jane Hawkes）分享9大訣竅，幫助消費者在撥打客服電話時，跳過漫長等候，直接與真人交談。其中，「考慮離開」更被形容為最有效的通關密語。

1、不論問題大小，忽略語音提供的所有選項，在系統未偵測到任何回應之後，等著被轉接給真人客服。

2、對於每一個問題，只回答是或否。

3、在通話開始時，按下多個「0」或井字號（#），甚至直接說「與真人客服對話」。據悉，在許多客服語音系統中，這些按鍵或語音都被預設為「跳過所有選單」的指令。

4、在通話過程中，記下系統提供的選項順序，以利日後縮短等候時間。

5、選擇「考慮離開」的選項，這將讓你被轉接到專門挽留客戶的團隊，提供賠償、退款、優惠等。

6、面對語音服務時，提供「無意義的答案」，讓系統難以辨識或理解。

7、如果有回撥選項，務必加以使用，以免漫長等待。

8、避開「客服電話」尖峰期，也就是盡量在周末或平日繁忙時段打電話。

9、若非必要，別打客服電話。透過線上對話框或電子郵件，能夠記錄投訴內容，在必要時刻提供證據，也避免每次被轉接給新人員，就要重複解釋一樣的問題。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
兆豐銀董座率先宣布　年終上看8個月、加薪3%
女友邊吃邊偷看！他留2星負評怨「老闆太帥」　長相曝光
抓一隻賺250元！　高雄培訓「獵龍達人」
王義川向幼童宣講「藍白惡修三法」　李明璇轟：政治進入校園太扯
快訊／台中驚悚車禍！　騎士遭客運輾過慘死
華碩尾牙「頭獎太扯」！　蔡尚樺回娘家主持看傻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／南韓陸軍部隊「突然爆炸」！　3人當場遭炸傷

Google又被判反壟斷！　日本政府擬「勒令整改」

對中鷹派！川普提名柯伯吉為國防政策次長　建議台灣提高軍費至5%

等了11年！好市多熟食區傳明年「菜單重大調整」　眾多會員狂喜

多架無人機出沒　日本機場跑道一度關閉

不用等！專家傳授9招秒轉真人客服　這句是「終極通關密語」

「世界最恐怖監獄」關4萬名殺人犯！　獄警全蒙臉避遭報復

調查單位取得尹錫悅「個人電話」通話紀錄　成釐清戒嚴責任歸屬關鍵

南韓外交部次長戒嚴事態後「首度訪美」　強調不會見到川普

川普：美官方政策僅兩種性別　不讓男性參加女子體育

#拳上 統神配《英雄聯盟》神曲颯爽登場　被小鮮肉抬上擂台

SBS演技大賞／朴信惠哽咽感謝老公應援「我比想像中沒自尊…」

統神《拳上》輸蹦闆不服判決　台上爆氣開嗆：我全程沒退！

《拳上》後台爆衝突　現場火爆互推「滾出去」

#拳上 蹦闆霸氣登場！由自家兄弟扛轎上陣

【太辣惹】拳上2024舉牌女郎辣翻網 #妙智 #大魯味 成話題焦點

張蘭時隔5年來台　狂誇媳婦「親生女兒又如何」

真的打滿6回合！　《拳上》蹦闆打敗亞洲統神

#拳上2024 統神不服判決！台上開嗆「這是不公平比賽」：我全程沒退

【胎內記憶】女兒分享自己排隊選父母的過程：我後面是3胞胎

快訊／南韓陸軍部隊「突然爆炸」！　3人當場遭炸傷

Google又被判反壟斷！　日本政府擬「勒令整改」

對中鷹派！川普提名柯伯吉為國防政策次長　建議台灣提高軍費至5%

等了11年！好市多熟食區傳明年「菜單重大調整」　眾多會員狂喜

多架無人機出沒　日本機場跑道一度關閉

不用等！專家傳授9招秒轉真人客服　這句是「終極通關密語」

「世界最恐怖監獄」關4萬名殺人犯！　獄警全蒙臉避遭報復

調查單位取得尹錫悅「個人電話」通話紀錄　成釐清戒嚴責任歸屬關鍵

南韓外交部次長戒嚴事態後「首度訪美」　強調不會見到川普

川普：美官方政策僅兩種性別　不讓男性參加女子體育

阿嬤追星阿妹演唱會「揮手燈跟著搖咧搖咧」！　熱舞被拍：可愛到融化

快訊／南韓陸軍部隊「突然爆炸」！　3人當場遭炸傷

也在尻頭現場！金髮哥嗆統神「打你剛好」被肉搜　IG急清空

快訊／林書豪和教頭批裁判共被罰10萬　國王發聲明力挺曝下一步

明年道安宣傳費暴增1倍　立委：死傷未減「預算刪除凍結3千萬」

被控C教授性騷案「問被害人怎證明？」台大婦產部主任4點聲明澄清

苦苓放話「絕不踏進花蓮、不買當地產品」！惹怒在地人：不歡迎你

青鳥「撞倒自己人」害長者住院！肇事者至今神隱　網諷：面試大會

兆豐董座率先宣布　銀行年終上看8個月、加薪3%

點名雞排妹是「前科犯」　陳沂連發6文挨告獲不起訴

天氣熱…電眼妹扯開衣服「巨彈噴出」　6秒激晃片把網友逼瘋：我重播1小時！

國際熱門新聞

被女友嬤巨乳蹭到有反應！他直接在餐桌激戰

年薪超越拜登！美女警「謊報加班」賺1305萬

斬首、打靶式行刑！俄系統性處決烏147戰俘

天冷衣服晾不乾！「免烘乾機」小撇步曝光

神秘金屬球體現蹤德州　NASA太空人驚呼

「世界最恐怖監獄」關4萬名殺人犯！　獄警全蒙臉避遭報復

iPhone掉功德箱　廟方拒還：是神的財產

英媒：川普團隊計畫上任首日退出WHO

無人機襲俄喀山高樓　普丁將加倍奉還

帕運金牌槍殺女友出獄秒找伴　新歡神似舊愛家屬嚇壞

金融時報：川普團隊計劃新政府上任首日退出世衛

即／小飛機墜毀在巴西旅遊勝地！機上10人全罹難

醫師女友提3條件索21萬聘金　男嚇爆想分手

耶誕市集案早有徵兆　德被批忽視警告

更多熱門

相關新聞

嘉里大榮用AI機器人做搬運　近年投資百億做永續經營

嘉里大榮用AI機器人做搬運　近年投資百億做永續經營

嘉里大榮物流(2608)董事長沈宗桂今(18)日在法說會上指出，公司利用AI機器人做搬運，用AI做客服與收集數據，掌握客戶需求，另公司近年投資百億做各項投資，致力於新世代人才的培育與組織活化，積極擁抱AI技術與智慧化倉儲等創新應用，透過大數據達道「路順」目標，降低油耗也避開塞車，提升駕駛收入，實現降本增效的經營承諾。

中國信託董事化身一日客服　聆聽客戶及同仁心聲

中國信託董事化身一日客服　聆聽客戶及同仁心聲

雲林路邊停車電子化問題多　繳費機故障、APP延遲惹民怨

雲林路邊停車電子化問題多　繳費機故障、APP延遲惹民怨

「越努力、越幸運」東森購物客服之星陳佳菱

「越努力、越幸運」東森購物客服之星陳佳菱

東森購物客服之星陳旻瑩　超乎期待的貼心服務

東森購物客服之星陳旻瑩　超乎期待的貼心服務

關鍵字：

客服語音

讀者迴響

熱門新聞

孫生被爆「騙14歲網紅開房」！酷炫押著道歉

高鐵驚見超巨大行李堵死門　全場震驚

快訊／「全台下2天」清晨7.3℃　帕布颱風最快今生成

郭建霖沒獲續約　傳陳品捷返富邦

冷到沒完沒了！　下波恐創更低溫

新北八里夫妻疑一氧化碳中毒！睡夢中雙亡

被女友嬤巨乳蹭到有反應！他直接在餐桌激戰

年薪超越拜登！美女警「謊報加班」賺1305萬

張惠妹不忍了　看網路一狀況很氣！

再撐9天！2025「4生肖」事業大突破財富暴漲

雙北一堆老房子「為何不都更？」　專家點出4大原因

56歲男急性腎損傷　竟是愛吃辣椒害的

明雨襲全台　周四冷氣團又來！溫度3階段變化一次看

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

統神打完拳賽遭尻頭！主辦方發聲

更多

最夯影音

更多

#拳上 統神配《英雄聯盟》神曲颯爽登場　被小鮮肉抬上擂台

SBS演技大賞／朴信惠哽咽感謝老公應援「我比想像中沒自尊…」

統神《拳上》輸蹦闆不服判決　台上爆氣開嗆：我全程沒退！

《拳上》後台爆衝突　現場火爆互推「滾出去」

#拳上 蹦闆霸氣登場！由自家兄弟扛轎上陣

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面