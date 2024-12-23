桃園滿街恐怖路段　中壢事故率最高

▲桃園市人本交通推動協會理事長黃宥霖指出，中壢中原大學前的中北路機車、貨車違停情況嚴重，行人寸步難行，將於23日上午發起「還路於民」大遊行，歡迎各界共襄盛舉。（圖／CTWANT提供）

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近期交通部點名桃園市政府該參加道安記者會共商交通解方，副市長蘇俊賓卻反批交通部無視桃園交通改善成果，拒絕派員出席並譏部長陳世凱如同「訓導主任」，戰火一觸即發。專家分析，無論交通部或桃園市政府主張的統計方式，桃園市就是六都傷亡最高，其中「車禍後24小時內人員死亡」的A1類車禍增加幅度全台最高，而「有人員受傷或車禍發生超過24小時後有人死亡」的A2類車禍數量也不少，問題不容逃避。

據了解，桃園市2024年1到9月交通事故中，「30日內死亡人數」累計奪215人命，而A1類車禍死亡統計，桃園市2024年1月到10月統計為125人，比2023年同期增加20人，增加人數與幅度都是最多的縣市。此外，依照警政署最新統計至11月底，初估桃園市2024年1月到11月A1類死亡為153人，也較2023年同期增加17人，增加率破一成仍相當驚人。

中原大學地景建築學系教授趙家麟表示，為與國際接軌，交通部目前統計交通事故都以車禍後30天內的死亡人數為主，並逐月公布此數據，而A1事故則採每周公布，希望藉此即時警示。

趙家麟指出，一般而言A1死亡人數與車禍後30天內死亡人數呈正向關係，透過A1數字可即時提供道安是否有惡化情形的警訊，抓出事故「熱點」即時加強道安防制作為，現行統計各縣市交通事故標準，皆以2024年與2023年同期的30日交通事故死亡數據比較，桃園就是居高不下，中央與市府都責無旁貸。

▲舊中壢火車站已隨鐵路地下化工程拆遷，過去亂象橫陳的交通能否隨地下化與新站落成一併根除？外界高度關注。（圖／資料照／CTWANT提供）

趙家麟直言，若以分區來說，全台300多個鄉鎮市區比較，桃園市中壢區始終在事故件數、人口事故比率高居榜首，除了因大學、工業區林立，學生與外籍勞工等外來人口暴增外，包含鐵路尚未立體化、公共交通不便、停車位不足等，都是硬體造成的大問題。「是否有必要到巷口的便利商店也騎摩托車呢？」他直言，民眾的交通安全觀念也有待進步。

趙家麟援引外國例子指出，美國健保制度全面剔除車禍傷後補貼，要求有責者扛起全額醫藥費，而瑞典也在上世紀末就喊出「行人零死亡」願景，扭轉一般人對意外「純屬運氣太差」觀念。他舉例，路口斑馬線退縮並新設行人庇護島、市區狹窄設不了人行道的路段便限速汽車每小時30公里速限等，都能有效降低死傷率。

趙家麟示警，除了A1類事故外，台灣A2類事故也居高不下，21世紀以來每年A2在案人數成長超過400%，遑論沒報案的小傷「私了」者。趙家麟直言，這類A2傷患中，有的癱瘓終身淪植物人，有的終身帶著後遺症苟延殘喘度過餘生，不只自己折磨，也拖垮全家生計，瀕臨破產的全民健保每年更花了近二成補助在車禍傷患中，「這已經是國安問題」。趙家麟直言，若比照COVID-19新冠疫情「指揮中心記者會」每日公布車禍死、傷數據，那將會比新冠、921災情更加慘烈，令人頭皮發麻不忍卒睹。

▲中原大學地景建築學系教授趙家麟認為，不少交通意外都能透過路型改善與交通安全教育解決，「行人零死亡」不是夢想。（圖／翻攝自中原大學臉書）

「還路於民」大遊行發起人黃宥霖也帶著本刊記者來到桃園中原大學前的中北路「行人地獄」，只見摩托車、卸貨卡車隨意停放，不時還有甲類大公車穿梭。黃宥嘉直言，中午用餐時間行人只能夾縫求生，若到下午中原國小放學時間，更難以想像剛學會獨立過馬路的國小生，如何直面這些橫衝直撞的車輛怪獸。

黃宥嘉說，桃園地區確實「行人地獄」路段不少，包含治平高中往埔心火車站的楊梅中興路、「桃園大廟」景福宮周邊等，都是都市規劃失敗、寸步難行的行人地獄，目前景福宮改善有成，中興路也獲得不少關注，可惜中原大學這段，儘管已倡議近10年，目前仍未有具體有效的改善方案和期程。

黃宥嘉預告，23日上午將商借中原大學前中北路150公尺長的機車停放區，屆時清空了機車，邀請學生、居民與關心路權者一同走走，感受「原來人行道能走得這麼自在」，透過「還路於民」遍地開花，逐步接近「交通零死亡」願景。

桃園市政府交通局對此表示，2024年截至11月底為止，行人交通事故傷者已比去年下降二成、死亡人數更已下降三成，未來將持續建置科技執法，並在高事故路段加設行人優先號誌、標線和警示標誌、增強夜間照明、行人專用時間信號燈等措施，也同步提升「事故熱區」高風險時段見警率、加強路口不停讓執法等作為，並嚴格取締酒駕，盼能持續降低事故發生。

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