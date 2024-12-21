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30天免維修、修正　美軍無人艦隊快成型

▲無人水面載具（USV）。遊騎兵號（Ranger）（下）、水手號（Mariner）（上）。（圖／美國海軍）

▲無人水面載具遊騎兵號（Ranger）、水手號（Mariner）。（圖／美國海軍）

記者黃聖庭／編譯

美國海軍近期在無人水面艦艇（USV）整合能力的開發中達成一項關鍵里程碑，成功使用MTU 8V4000M24S引擎系統連續720小時的運行測試，對於擴展無人艦艇運作以及實現人機混合艦隊的未來構想至關重要。在此測試之前，已5個團隊成功完成了各自的720小時測試里程碑。

美國海軍說明，此次測試期間為6月19日至9月5日，由Precise Power Systems代表奧斯塔爾公司（Austal USA）於猶他州圖勒市（Tooele）進行，USV在無需人員介入、無維護或修正情況下完成720小時運行，所測引擎MTU 8V4000M24S因此獲得未來用於USV平台的資格，能夠讓無人艦艇在30天內無需維修的狀況下持續運作，開發團隊將根據測試經驗進一步提高未來引擎的可靠性。

本次測試的MTU 8V4000M24S引擎是一款高效能的船用柴油引擎，擁有8缸配置與4000系列的卓越性能，設計用於承受長時間運作且提供穩定的推進力，在燃油效率與耐久性方面表現優異，能應對極端海洋環境。

美國海軍最後提到，目前的無人艦艇技術仍面臨一些挑戰，包括長期維護策略、網路安全以及多艦隊操作中的協同性，儘管如此，隨著測試的成功與技術的日益成熟，預計在未來十年內部署更多人機混合艦隊，將能在高風險任務中提供更安全、更高效的作戰選項。

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