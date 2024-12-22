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張惠妹演唱會「類地震」　大巨蛋周遭住家晃動！北市1999湧30通投訴

記者袁茵／台北報導

天后張惠妹於昨（21日）晚在大巨蛋唱《三天三夜》，無論是網路或周遭鄰里又再度反映，家中出現微幅震動，信義區新仁里長吳建德更喊話台北市長蔣萬安，立即裁示大巨蛋暫停唱跳活動。台北市研考會統計，昨晚1999市民服務電話共接獲30通居民反映，演唱會造成震動搖晃。

針對大巨蛋周遭住戶反映，21日晚上10時左右家中出現微幅震動一事，台北市研考會22日表示，21日晚間7時至晚間11時30分間，民眾透過1999反映演唱會造成震動、搖晃共計30通，其中民眾明確提供地點集中於忠孝東路四段553、559巷。

而台北市體育局也說明，台北大巨蛋昨（21日）演唱會進行至約晚間10時後，陸續有民眾反映住家震動，體育局已督促遠雄依承諾，協同專業單位進行監測，並與主辦單位研議，在確保安全及避免擾鄰的前提下，對活動進行妥適安排。

▲▼張惠妹「ASMR Maxxx @ Taipei Dome 世界巡迴演唱會」day1。（圖／聲動娛樂提供）

▲張惠妹「ASMR Maxxx @ Taipei Dome 世界巡迴演唱會」day1。（圖／聲動娛樂提供）

張惠妹21日在台北大巨蛋舉辦首場演唱會，預計共連辦5場（21、22、28、29、31日）一路唱到跨年夜；21日演唱會尾聲依然照唱招牌快歌《三天三夜》，揪全場4萬名歌迷「跳起來」，現場氣氛頓時掀起高潮，張惠妹下台前激動高喊「我們做到了！」演唱會尾聲也出現「壓力測試完畢」並打勾的字樣，讓歌迷會心一笑。

但有居住在新仁里的5樓建物民眾向《東森新媒體ETtoday》投訴，自己居住在距離大巨蛋5分鐘路程、靠近松菸處的住宅，昨晚家中出現輕微晃動。而信義區新仁里長吳建德也透過社群表示「這些都是大巨蛋周邊里民昨晚真實的感受，請萬安市府立即裁示大巨蛋暫停唱跳活動，用科學的方法提出適當管理對策！避免干擾居民正常生活！」

▲▼天后張惠妹在大巨蛋辦演唱會唱《三天三夜》，居民反應家中出現微幅震動。（圖／台北市信義區興隆里長吉娃斯‧吉果提供）

▲天后張惠妹在大巨蛋辦演唱會唱《三天三夜》，居民反應家中出現微幅震動。（圖／台北市信義區興隆里長吉娃斯‧吉果提供）

吳建德接受《東森新媒體ETtoday》電訪時表示，里民反映輕微晃動的時間點，大概在21日晚上10時前後，自己現在壓力很大，因為里民抱怨「小巨蛋擋住阿妹《三天三夜》，大巨蛋擋不住就是里長不適任」，而自己也覺得蔣萬安市府效率不該低於柯文哲市府。

吳建德提及，遠雄巨蛋公司稱大巨蛋結構很安全、唱跳沒問題，「可是廣義上來說，大巨蛋也是我們的鄰居，總不能鄰居小孩在玩、干擾到我們睡覺吧？況且他家安全，不代表我們老舊建物就安全！」

而信義區興隆里長吉娃斯‧吉果接受《東森新媒體ETtoday》採訪時也說，昨（21）晚收到一棟大樓主委傳訊息反映「微微的、馬桶水面晃動」，而今早開始不斷接到里民傳LINE表示，大概晚上10時左右有5至10分鐘的晃動感，內容包括「地震持續好幾分鐘很恐怖、今晚還會有一次，到跨年演唱會也會有好幾天，我覺得很危險，希望大家要反映給1999」、「昨晚在睡夢中被搖醒」、「玻璃窗一直發出怪聲，以為是地震，後來看新聞才知是大巨蛋」。

▲▼天后張惠妹在大巨蛋辦演唱會唱《三天三夜》，居民反應家中出現微幅震動。（圖／台北市信義區興隆里長吉娃斯‧吉果提供）

▲▼天后張惠妹在大巨蛋辦演唱會唱《三天三夜》，居民反應家中出現微幅震動。（圖／台北市信義區興隆里長吉娃斯‧吉果提供）

▲▼天后張惠妹在大巨蛋辦演唱會唱《三天三夜》，居民反應家中出現微幅震動。（圖／台北市信義區興隆里長吉娃斯‧吉果提供）

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