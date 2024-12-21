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寒冬送暖！女主播、媒體人義賣7幅觀音畫作　南下府城捐贈華山基金會

▲寒冬送暖！女主播、媒體人捐贈觀音畫作義賣 。（圖／記者陳弘修翻攝）

記者陳弘修／台北報導

今天是冬至，七位媒體人包括電視台主播錢怡君、譚伊倫、劉方慈、林靖芬、詹凌瑀、王皖佳，以及台語歌手麗蓉，相約到台南華⼭基⾦會送暖傳愛，並將自⼰收藏的觀音畫作捐出義賣長年，呼籲更多的朋友加入關懷清寒及獨居老⼈的行列。

此次義賣的七幅畫作畫像造型是觀世音菩薩，在「玉衡藝術中心」舉行，最後由鄭高輝慈善基金會以三十萬元認購，而主播們義賣也將所得全數捐贈台南華山基金會，希望透過拋磚引玉的方式，表達對機構長期服務獨居長者的支持。

對此，華山基金會彰南A屏區長林秀儀表示，非常感謝七位美女主播將觀音畫像義賣所得捐贈給華山基金會台南區，菩薩慈悲的形象深植人心，這七幅畫作作為義賣品更是意義非凡。鄭高輝慈善基金會長期關注社會公益，很榮幸能認購珍貴畫作，也期待能帶動更多人投入關懷弱勢長者的行列。

華山基金會也表示，目前已經台澎金馬成立近400個愛心天使站，免費提供三失（失依、失能、失智）老人到宅服務，守護近3萬名弱勢長輩，現正發起2025常年服務暨第22屆「愛老人 愛團圓」公益計畫，也邀請大家每月1,250元支持常年到宅服務，用愛擁抱老寶貝，陪伴他們不孤單。

另外，台南市長黃偉哲出席今天舉辦的畫作義賣會時也強調，感謝七位來自台北的媒體朋友，人美心善，在冬至當天來到台南送溫暖，關懷獨居老人。面對超高齡社會來臨，台南市訂有關懷獨居老人服務計畫，落實65歲以上長者盤點普查，將獨老、雙老及獨力照顧戶之長輩，區分高、中、低危機建檔列冊，並持續連結公私部門資源，共同提供所需之服務。市府也邀請市民朋友關懷鄰里長輩，讓社會的支持一棒接一棒，共同守護台南成為高齡友善的幸福城市。

▲寒冬送暖！女主播、媒體人捐贈觀音畫作義賣 。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲寒冬送暖！女主播、媒體人捐贈觀音畫作義賣 。（圖／記者陳弘修翻攝）

義賣會後，黃偉哲也邀請從台北南下的女主播們跟在場貴賓到台南參加跨年走春活動，體驗在地的特色燈會與小吃美食。談到對台南的印象，主播錢怡君說，日前看到TVBS最新民調，有七成的台南人感到很快樂，她感覺這裡是個非常有活力及歸屬感的城市，而且今年初的台灣燈會真的很美，除了有高鐵沙崙、安平、埕南不同燈區，還有鹽水月津港節、新營天鵝湖波光節、龍崎空山祭等等，這些很美的花燈，把台南打造成一個很美的城市，難怪這裡的居民會覺得很快樂。

主播劉方慈談到自己的旅遊經驗時也表示，因緣際會下曾和閨密數度遊台南，感受到許多台南的美好，尤其對台南水果留下深刻印象。包括甜度高達15度的金鑽鳳梨，台南的芒果在包裝上更是創意十足，推出富有台南味的「芒果寶盒」，依採收時間隨機選愛文、西施等3、4種芒果，結合「台灣LV-笳芷袋」設計的包裝外盒，充分展現台南人的熱情好客，透過媒體看到市長常親自帶著市府團隊到北部甚至國外奔走推廣水果和農特產品。

主播林靖芬說，她透過媒體報導得知台南最近的文博展和設計展超吸睛，特別的是兩大展覽把不同園區，串聯成一座大型展場。上百位設計師把台南人的「吃」和「穿」重新設計，結合傳統與現代，展現了府城今昔風華，處處都是文化與古蹟的魅力。

▲寒冬送暖！女主播、媒體人捐贈觀音畫作義賣 。（圖／記者陳弘修翻攝）▲寒冬送暖！女主播、媒體人捐贈觀音畫作義賣 。（圖／記者陳弘修翻攝）

網路點閱破千萬的台語歌手麗蓉強調，她非常喜歡台南這座城市的氛圍，前一陣子看到劉方慈分享柳營德元埤荷蘭村露營的經驗非常吸引她，讓她躍躍欲試想跟朋友一起前往。

資深媒體人詹凌瑀說，今年賴清德總統520就職典禮適逢台南400年，特地選在台南首宗BOT案的旅館「福爾摩沙遊艇酒店」舉辦國宴，近千位外賓蒞臨享用宴席的會場，令人印象深刻。

銘傳大學廣銷系助理教授王皖佳也表示，在媒體上看到眾所囑目「曾文市政願景園區」是全國首件大學退場後活化校舍空間轉型的案例，成為台南第三處巿政中心，方便曾文地區民眾就近洽公，讓市政推動發揮更大效益，同時帶動曾文地區周邊發展。

今年初當新手媽媽的主播譚伊倫表示，世界12強台灣英雄奪冠世界有目共睹，看到台南推出了棒球歷史展，帶著大家看到台南棒球百年發展史，以及豐沛的棒球能量，尤其還有一座亞太國際棒球訓練中心明年要完工，相信在這裡可以培育出更多台灣棒球好手，也相信這裡可以成為未來台灣棒球發展的重要城市。

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