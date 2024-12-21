幸福聖誕！花蓮瑞穗戶政好禮相贈 　洽公民衆送完為止

▲▼「幸福聖誕，好禮相贈」活動，起日起凡洽公民衆都可獲得一份精美禮品。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為響應花蓮縣政府推動的「2024花蓮幸福聖誕城」系列活動，瑞穗鄉戶政事務所特別推出「幸福聖誕，好禮相贈」活動。自即日起至12月25日，凡至瑞穗鄉戶政事務所辦理各項業務的民眾，皆可獲贈精美小禮物一份（數量有限，送完為止），讓鄉親在洽公之餘感受到節慶的溫馨與喜悅。

此次贈禮的禮品袋內含有一條可愛造型擦手巾及一張「2024花蓮幸福聖誕城」活動資訊小卡，期望能將聖誕的溫暖氛圍傳遞至每位民眾的心中。藉由此次活動，瑞穗鄉戶政事務所不僅希望向民眾傳達「人籍合一」的重要性，也積極推廣戶籍登記的線上申辦服務，讓民眾享受更加便捷的服務體驗。

花蓮縣政府指出，歷經地震和颱風的考驗，花蓮依舊充滿希望與美好。為營造縣民歡樂的歲末氛圍，縣府精心籌劃的「2024花蓮幸福聖誕城」活動，結合市集與藝術表演，活動規模再度升級，攤位數量擴增至120家，並加入全新設計的沉浸式戲劇演出，提供縣民及旅客更豐富多元的體驗，歡迎大家呼朋引伴前來府前石雕公園，一同度過充滿溫暖與甜蜜的聖誕時光。

花蓮縣政府持續鼓勵轄內各公務機關創新服務模式，並結合地方特色與節慶活動，提升服務品質。瑞穗鄉戶政事務所的「幸福聖誕，好禮相贈」活動便是實踐這一理念的具體行動。未來，縣府將繼續攜手各戶政事務所，為鄉親提供更便捷、更貼心的公共服務，傳遞政府的用心與關懷，讓花蓮成為充滿幸福感的家園。

