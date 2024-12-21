首架綠色航班！「香花直航」推零碳旅遊　碳排抵銷可拿證書

▲▼零碳遊遊全程包括高爾夫球球敘，植樹活動，並將騎乘電輔自行車徜徉七星潭享受蔚藍美景。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府、香港旅遊專業聯盟、綠色冀泉社會企業及國際碳權開發商禾豐碳中和公司攜手推動花蓮國際零碳旅遊，更將於2025年1月推出零碳航班，透過低碳旅遊行程、植樹降低碳排量，並將剩餘碳權註冊抵銷，讓香港直飛花蓮的班機及在花蓮的行程達到零碳排。

縣長徐榛蔚表示，香港往返花蓮的直航服務一推出便廣受好評，香港快運航空每周四班往返香港-花蓮(每週二、四、六及日)，大幅縮短了旅客的旅行時間。香港出發的飛行時間約為1小時50分鐘，票價從港幣78元起(NT$326元)起，讓香港遊客輕鬆前往花蓮。花蓮縣政府進一步與香港旅遊專業聯盟、綠色冀泉社會企業及國際碳權開發商禾豐碳中和公司，開發及推廣花蓮零碳旅遊行程，更將在1月推出全台首架零碳航班，讓香港遊客直飛花蓮進行零碳旅遊。



參加此趟遊程的遊客將前往花蓮高爾夫球場進行球敘，植樹活動，並將騎乘電輔自行車徜徉七星潭享受蔚藍美景。植樹活動則將種下以「固碳量較高」和「高經濟」的台灣原生樹種，友善環境及獲取碳匯，而扣除植樹後的碳排將透過碳權註冊進行抵消，參與者皆將獲得國際黃金標準註銷證書。

整趟航班以150名遊客計算，飛行及遊程約產生80噸碳排，此次透過低碳旅遊行程及住宿降低碳排，再透過植樹及碳權註冊抵銷碳排，不僅是對環境的貢獻，同時也是「ESG零碳旅遊」理念的實踐。

花蓮縣政府觀光處處長余明勲指出，隨著全球對可持續發展重視日益加深，縣府積極推動低碳及零碳旅遊，此次活動不僅會計算每位遊客的碳足跡，還會透過植樹增加固碳，讓每位參與者成為「幸福永續花蓮」計畫的一部分，在旅遊的同時，感受到對環境的責任感。這樣的永續旅遊政策結合了花蓮的有機三元素：有機農業、有機生活和有機觀光，期望吸引企業ESG旅遊及遊客Long Stay，享受花蓮的自然之美和人文故事。

此次旅遊也同步推廣花蓮高爾夫球旅遊，花蓮高爾夫球場為花東地區唯一擁有標準十八洞之球場，也是全台少見的市區球場；火車站、飛機場、港口前往球場只須短短10分鐘內即可到達。同時結合植樹及七星潭電輔車遊程，賦予此次行程永續意義，每位參與者都能在欣賞美景的同時，為環保盡一份心力。

花蓮縣政府積極協助旅遊業轉型，將低碳旅遊與植樹活動結合，讓更多的遊客能夠在旅行中意識到環保的重要性。這樣的模式不僅能促進環境保護，也可以帶動當地旅遊經濟發展，為花蓮帶來新的商機。這次與香港旅遊專業聯盟推動全台首架零碳航班，將標誌著花蓮在推廣零碳旅遊方面邁出了重要一步，向聯合國永續發展目標（SDGs）邁進。

