　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

心大！買寶馬8年後才想起　陸女爭取25萬訂金已扣光

▲▼ 買寶馬八年後才想到提車（圖非當事車） 。（示意圖／翻攝 百度）

▲大陸一名女子買寶馬八年後才想到提車（圖非當事者購入新車） 。（示意圖／翻攝 百度）

記者任以芳／綜合報導

貴人多忘事！河南鄭州一名女子在BMW（陸稱寶馬）4S店繳交5萬塊定金，一晃眼八年過去了，突然想起來提車。由於事隔多年，店家告知，已經違約，之前交的定金扣沒了。事件曝光後，不少網友驚呼：到底是多有錢，有多少台車。

綜合陸媒報導，8年前看中了一台BMW，由於當天沒有現車，繳交5萬塊的定金，按當時匯率換算大約25萬台幣，當時銷售告知兩三天後車到就能提車，結果彭女士資金出現問題。

因為投資了其他的生意，彭女士資金鍊突然斷掉，所以沒有提取新車，當時銷售表示隨時可以提車，一轉眼就是八年，業者也沒有盡到告知義務。

日前，彭女士突然想起自己的訂金和新車，來到4S店詢問能否繼續使用已經繳納的定金提車，對方拒絕這項要求。

▲▼ 買寶馬八年後才想到要提車 。（圖／翻攝 百度 看曉天下事）

▲ 業者拿出合約解釋已經買家委約，未取車訂金已扣光。（圖／翻攝 百度 看曉天下事）

4S店銷售解釋，按照當初繳納的定金合同，買方已經違約。合同約定超出支付全款提車日後，每延遲一天，甲方有權向乙方收取全車款的日萬分之五作為違約金。8年時間，定金被當做違約金消耗完了。

彭女士不甘心極力爭取，最終，4S店同意定金使用權限，再為彭女士延長兩周，可在兩周內使用定金繼續提車。

事件迅速引起大陸網友們的熱烈討論。有網友對彭女士的「心大」表示驚訝，認為她竟然能忘記如此重要的事情；也有網友對4S店的做法是對的，展現商業智慧，還好只是個案，畢竟每位車主都拖延付款，確實商家不公平。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
害58列車大誤點！　落軌男慘了
耶誕跨年春節湧380萬旅客「6尖峰時段曝」　桃機急喊提早3小
樂天不回簽戰力外球員　再補投手1到2人
藍白修法致國庫空虛　卓榮泰：未來地震颱風地方政府自己勇敢面對
健保、國民年金要多繳！2025新制懶人包　租屋補貼擴大
幕後／綠夜襲議場雷聲大雨點小　「想放大招」條件不足只累積相罵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

10年後馬航370重啟搜索　若有新證「海洋無限」要求7千萬美金

關稅迫近　陸國企2週內採購逾120萬噸美國大豆

心大！買寶馬8年後才想起　陸女爭取25萬訂金已扣光

陸「首部」民營經濟促進法草案今提請人大初審

目睹母車禍　陸女狂唸「要救媽媽」5天後猝死

陸21歲女貸款「隆鼻」肺水腫死　網查醫美機構前科累累

謝鋒籲美工商界不懼「寒蟬效應」　強調「4條紅線」不容挑戰

300名遊客到機場被放鳥　「1580元重慶飛三亞」成騙局

中港官員談福島核處理水　港媒：或涉日水產解禁議程

澳門回歸25周年　陸委會：「愛國者治澳」成政治運作主軸

《拳上》統神嗆蹦闆「把你打成狗」

「金門坦克」陳玉珍清場！一掌拍下...黃捷不見了

院長韓國瑜抵達立法院　臉色凝重準備開會遭潑水

全聯倉儲9死「火場內部曝光」　消防員驚險挺進救援

國中生神復刻Avantgardey！　整齊大跳中職應援曲＋三振舞

統神彈跳打拳嗆「把你打成狗」　蹦闆笑了：50萬台幣準備好了？

沒斑馬線...騎士停讓行人被撞　網疑為何要停車？騎士曝解答

青鳥激喊退回惡法！ #王世堅 現身與民眾齊喊「警察退回去」

立院衝突僵持1小時！陳玉珍強勢清場未遂　一掌拍出黃捷秒飛走

「金門坦克」陳玉珍清檯！　國民黨立委奪回主席台

10年後馬航370重啟搜索　若有新證「海洋無限」要求7千萬美金

關稅迫近　陸國企2週內採購逾120萬噸美國大豆

心大！買寶馬8年後才想起　陸女爭取25萬訂金已扣光

陸「首部」民營經濟促進法草案今提請人大初審

目睹母車禍　陸女狂唸「要救媽媽」5天後猝死

陸21歲女貸款「隆鼻」肺水腫死　網查醫美機構前科累累

謝鋒籲美工商界不懼「寒蟬效應」　強調「4條紅線」不容挑戰

300名遊客到機場被放鳥　「1580元重慶飛三亞」成騙局

中港官員談福島核處理水　港媒：或涉日水產解禁議程

澳門回歸25周年　陸委會：「愛國者治澳」成政治運作主軸

Threads上近期在瘋的開架彩妝　Kate怪獸唇膏水光版、heme眼影點名率最高

韓「戒嚴漢堡」情報司令官遭拘捕　警在算命店搜出戒嚴手冊

10年後馬航370重啟搜索　若有新證「海洋無限」要求7千萬美金

獨身書單《兩個女人住在一起》　非關愛情的同居時代

首架綠色航班！「香花直航」推零碳旅遊　碳排抵銷可拿證書

浮洲站落軌男慘了「害58列車大誤點」　台鐵要求償

宜蘭房價首站6字頭　在地房仲驚：誰想得到？

元旦前搶修！中橫關原至天祥12 ／21起調整管制　最新行車攻略

身分證拿出來！高雄人周末玩義大世界　12歲以下門票10元

冬至到！OL吃湯圓卡呼吸道...休克送醫　加護病房撿回一命

又愛又恨？爸問女娃「愛不愛我」　她敷衍應4句...下秒爆粗口笑歪媽

大陸熱門新聞

1400萬粉絲網紅負債670萬！原因全說了

曾3年未回家！全紅嬋奪冠後才知媽媽病況

到機場沒機票！陸300名遊客被放鳥

歐洲三家半導體大廠宣佈加碼投資中國 增設產線合作生產晶片

1500位村民都姓「閃」！

妙齡女鼻塞2個月　檢查竟是惡性腫瘤

目睹母車禍　陸女狂唸「救媽媽」5天後猝死

台中全聯倉儲惡火釀9死　國台辦表達哀悼

熱搜第1！「小紅書」突大規模封號

法航母打擊群40年來首次部署亞太

黃金重挫2%！陸金飾價格1g一夜降72元

陸21歲女貸款「隆鼻」肺水腫死

心大！買寶馬8年後才想起

澳門回歸25周年　陸委會：「愛國者治澳」成主軸

更多熱門

相關新聞

BMW「下一代電動M3」首度釋預告

BMW「下一代電動M3」首度釋預告

BMW M部門釋出首張Neue Klasse M3電動M3，這款高性能電動車很可能命名為i3 M、並且是原型車，有望採4馬達全輪驅動配置，馬力將可突破1,000匹，成為最強一款M3。

BMW iX小改款官方測試曝

BMW iX小改款官方測試曝

BMW「準量產電動休旅」釋工廠照

BMW「準量產電動休旅」釋工廠照

BMW iX3 Neue Klasse專利圖曝

BMW iX3 Neue Klasse專利圖曝

寶馬全球首間「5S」店　北京星德寶倒了

寶馬全球首間「5S」店　北京星德寶倒了

關鍵字：

寶馬

讀者迴響

熱門新聞

台中「13歲姑姪檔」二度離家找到了

日本2025新制　快速通關台灣旅客率先適用

他上傳「6000青鳥空拍照」　AI算出現場人數

男警自爆劈腿女同事！派出所當砲房　分局回應了

謝克洋認愛「三立記者魏汶萱」　喊告媒體造謠

快訊／三立記者道歉了：會恪守記者本分

美麗新影城12／30起暫停營業　關鍵原因曝

《甄嬛傳》隔13年全員合體！「純元皇后本尊」首現身

又有冷氣團「周日全台大降溫」　跨年冰凍中倒數

翻轉字大師寫「巧芯」　寫的是垃圾

財劃法三讀通過　財部：增釋3753億衝擊全民福祉

妹子下面長痘痘！害羞內診「整片菜花田」炸出醫看傻

台鐵旅客「落軌畫面曝光」！列車進站瞬間消失

「抓奶龍爪手」　男女街頭肉搏29秒片瘋傳

即／新北賓士猛撞9機車！4人受傷

更多

最夯影音

更多

《拳上》統神嗆蹦闆「把你打成狗」

「金門坦克」陳玉珍清場！一掌拍下...黃捷不見了

院長韓國瑜抵達立法院　臉色凝重準備開會遭潑水

全聯倉儲9死「火場內部曝光」　消防員驚險挺進救援

國中生神復刻Avantgardey！　整齊大跳中職應援曲＋三振舞

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面