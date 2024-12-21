心大！買寶馬8年後才想起　陸女爭取25萬訂金已扣光

▲大陸一名女子買寶馬八年後才想到提車（圖非當事者購入新車） 。（示意圖／翻攝 百度）

記者任以芳／綜合報導

貴人多忘事！河南鄭州一名女子在BMW（陸稱寶馬）4S店繳交5萬塊定金，一晃眼八年過去了，突然想起來提車。由於事隔多年，店家告知，已經違約，之前交的定金扣沒了。事件曝光後，不少網友驚呼：到底是多有錢，有多少台車。

綜合陸媒報導，8年前看中了一台BMW，由於當天沒有現車，繳交5萬塊的定金，按當時匯率換算大約25萬台幣，當時銷售告知兩三天後車到就能提車，結果彭女士資金出現問題。

因為投資了其他的生意，彭女士資金鍊突然斷掉，所以沒有提取新車，當時銷售表示隨時可以提車，一轉眼就是八年，業者也沒有盡到告知義務。

日前，彭女士突然想起自己的訂金和新車，來到4S店詢問能否繼續使用已經繳納的定金提車，對方拒絕這項要求。

▲ 業者拿出合約解釋已經買家委約，未取車訂金已扣光。（圖／翻攝 百度 看曉天下事）

4S店銷售解釋，按照當初繳納的定金合同，買方已經違約。合同約定超出支付全款提車日後，每延遲一天，甲方有權向乙方收取全車款的日萬分之五作為違約金。8年時間，定金被當做違約金消耗完了。

彭女士不甘心極力爭取，最終，4S店同意定金使用權限，再為彭女士延長兩周，可在兩周內使用定金繼續提車。

事件迅速引起大陸網友們的熱烈討論。有網友對彭女士的「心大」表示驚訝，認為她竟然能忘記如此重要的事情；也有網友對4S店的做法是對的，展現商業智慧，還好只是個案，畢竟每位車主都拖延付款，確實商家不公平。