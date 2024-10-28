寶馬全球首間「5S」店　外資汽車經銷商「北京星德寶」倒了

▲北京星德寶倒閉，數百名車主被拖欠訂金。（圖／翻攝微博）



文／中央社

據報導，持續的價格戰及中國生產的電動車銷售迅猛，令外資汽車經銷商在中國陷入泥沼，近日外資在北京經營的一家德國汽車品牌寶馬（BMW）銷售店倒閉。

星島日報今天發自北京的報導表示，這家銷售店全稱北京星德寶汽車銷售服務有限公司，號稱是寶馬全球首家「5S」店；該店近日發出通告，表示受整體經濟環境影響，面臨嚴重資金壓力，寶馬品牌授權已終止。

據報導，星德寶倒閉後，有數百名車主被拖欠訂金，涉案金額超過人民幣百萬元，同時有店員被拖欠工資數月。

報導指出，目前該公司的電話無法接通；有業內人士擔心星德寶的停業會產生骨牌效應，導致其他經銷商信心受損，或許會加劇申請破產風險。

據指出，星德寶於2012年開業，投資超過3.2億元，建築面積約為3.5個足球場，曾號稱是亞洲乃至全球投資最大、最環保的汽車經銷店。

報導表示，星德寶的股東是北京中寶卓越國際貿易有限公司，而後者隸屬於寶馬在中國5大代理商之一的新加坡G.A.集團。不過，寶馬上月曾發表聲明，表示與G.A.集團解約，並指該集團「經營不善」，以致資金鏈斷裂。

報導並指出，星德寶事件是當前中國汽車經銷商生存困境的冰山一角；中國汽車流通協會的調查顯示，上半年，50.8%的中國汽車經銷商遭遇了虧損，豪華車今年前9月累計銷量199.8萬輛，年降8.5%。

報導表示，持續的價格戰使外資汽車經銷商深陷泥沼。

此外，今年以來，中國有超過2000家汽車「4S」店倒閉，4年間總數減少8000多家，背後原因在於經濟下行，同時中國生產的電動車銷量迅猛，市場滲透率超過一半，直接衝擊燃油車市場。

所謂的「4S」店，是指汽車特許經營店提供的服務包括整車銷售（Sale）、零配件（Sparepart）、售後服務（Service）、資訊回饋（Survey）；「5S」則加上二手車（中古車）交易服務。