北漂冷爆「他被台北冬天嚇到」　內行曝超暖穿法：整天戶外不會冷

▲原PO北漂第一次遇到冬天，讓他冷到崩潰。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

今（21日）新一波冷氣團準備發威，台南以北到宜蘭一帶空曠地區低溫有機會降到10度或以下！一名北漂男崩潰直呼，已經穿發熱衣與羽絨外套，沒想到還是被台北的冬天嚇到了，因此求問大家都穿什麼外套來禦寒？文章曝光後，內行分享洋蔥式穿法，羽絨外套、發熱衣、毛衣還有暖暖包，「一天在戶外都沒問題！」

一名男網友在Dcard表示，他今年北漂生活，習慣南部天氣的他，不知台北的冬天這麼冷，況且已經穿上UNIQLO發熱衣配上GU的羽絨外套，仍讓原PO冷到皮皮剉。

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對此，原PO求問推薦保暖神物，「有沒有什麼超級防寒的羽絨外套之類的？」

底下網友熱議，「我在台北覺得這天氣好像沒有比前幾年冷，穿件鋪棉外套就出門了」、「我也今年第一次北漂，快冷死了」；其他人則大推，「推迪卡儂，有兩件式的外套，很保暖價格也不貴」、「推Hang Ten的羽絨外套，平常都丟洗衣機洗還能撐6年依舊防風保暖」、「UQ的羽絨外套應該比GU好吧？但我是買淘寶羊羔毛防風外套，男女都可以穿，我也是北漂穿三年了，騎車也超保暖的，（建議買2000-3000的價位比較不會買到假貨）」、「也有買迪卡儂的滑雪外套，真的有保暖」。

還有內行人分享穿法，「發熱衣+輕羽絨（歐都納）+外搭Gore-Tex防風衣（長毛象、始祖鳥、哥倫比亞），去瑞士少女峰、馬特洪峰，0度下都不會冷，室內又可以洋蔥式穿脫」、「北臉羽絨很暖（就是蠻貴的），後來買UQ羽絨覺得還可以，裡面穿UQ發熱衣+UQ磨毛+毛衣，還可以加貼式暖暖包，貼在衣服裡，一天在戶外都沒問題，BY在外吹風的擺攤人」。